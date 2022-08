El 96% de la matriz de Celsia será renovable en 2026

La compañía de generación y distribución de energía eléctrica Celsia es uno de los grandes jugadores en el mercado eléctrico del país. Actualmente cuenta con dos proyectos de la subasta de 2019 y está poniendo en marcha una térmica. Ricardo Sierra, líder de la empresa, explicó que a 2026 la mayoría de su matriz de generación será renovable.



¿Cuál es el plan de inversiones para este año y qué nivel de avance lleva?



Venimos en un plan de inversión muy acelerado en muchos frentes. En el solar tenemos cerca de 200 megavatios (MW) instalados y en los próximos 18 meses estamos construyendo 300 MW adicionales. En desarrollo contamos con otros 1.000 MW. Tenemos desde pequeños proyectos solares hasta grandes granjas.



¿Qué número de proyectos tienen para ingresar este año?



Tenemos un listado. Ya entraron 2 proyectos y faltan 7 adicionales.



¿Con respecto a los proyectos de subasta qué avances ha habido?



Tenemos dos proyectos eólicos en La Guajira, uno de 80 MW y uno de 250 MW. Los proyectos empiezan construcción en diciembre o primer trimestre de 2023. Debemos el de 80 a finales del año entrante y el grande en diciembre de 2024.



Este proyecto más pequeño no se ve afectado por la Colectora, porque tenemos otra línea; pero el más grande sí, por lo que nos tocaría ver qué opciones tenemos para empezar a evacuar la energía.



¿Han hecho acercamientos para revisar los impactos de los retrasos de esta línea en sus compromisos de entrega de energía?



Los contratos de la subasta eran financieros, entonces no obligan a que el kilovatio producido sea el de La Guajira. Con nuestro portafolio vamos a cubrir las necesidades. Nosotros sabíamos que iba a haber retrasos, por lo que lo vamos a cubrir con lo producido en otros sitios.



¿Han pensado en ampliar proyectos para cubrir esas obligaciones?



Estamos teniendo muchos proyectos solares y tenemos un portafolio muy grande de centrales hidroeléctricas que nos va a permitir cubrir estas obligaciones.



¿Cómo avanza la entrada en operación de su térmica?



Es un proyecto que entra la otra semana. Es nuestro proyecto termoeléctrico en boca de pozo Tesorito que es de 200 MW después de un año y medio de construcción.



¿Cuál es la participación de cada una de las tecnologías en su matriz de generación?



Nuestra matriz es prácticamente renovable en términos de los MW instalados. Vamos a terminar con cerca de 2.200 megavatios instaladas, de los cuales, 370 son términos, los restantes son agua, sol y viento en el futuro. A 2026 que tendremos todos nuestros proyectos andando y en ese momento 96% de la matriz va a ser renovable.



¿Cuál es su pipeline de inversión?



Los proyectos eólicos requieren inversiones superiores a los US$500 millones; el plan solar a 2026 equivale prácticamente US$1.000 millones. Tesorito nos costó US$200 millones. Eso sin contar las inversiones en mantenimiento de red que son cercanas a US$150 millones.



¿Cómo llegan a ser carbono neutral? ¿Pensarían en ser carbono negativo?



Varios años empezamos un camino para definir nuestro portafolio hacia la carbono neutralidad. Empezamos con la venta de activos térmica como la del norte del país y el cierre de nuestra planta a carbón en Panamá. Nos falta cerrar una en Panamá, la tenemos para respaldar unos contratos de los que faltan dos años.



Además empezamos a crecer muy duro en proyectos que son de bajas emisiones o que generan captura de emisiones como los renovables. Bajamos un 76% el número de emisiones por kilovatio y al estar generando con fuentes renovables no convencionales nos dan bonos de carbono. Esto nos ha permitido ser carbono neutral.



Pero si miramos a futuro, el crecimiento que vamos a tener en proyectos solares, eólicos y de hidroeléctricas, estas nos va a permitir ser carbono negativo. Incluso podríamos vender esos certificados de carbono, que van a tener un mercado muy importante.

Nos adelantamos a la industria que está empezando a considerar estos temas.



¿Han considerado convertir térmicas de gas para que puedan funcionar con hidrógeno?



No, todavía no. Estamos muy pendientes de los avances que están haciendo los productores de tecnología de motores. Ya se está hablando de algunos equipos que podrían consumir 100% hidrógeno. Para esto falta mucho tiempo, porque falta ver cuál es la eficiencia del proceso.



Están en cuatro países, ¿han contemplado más proyectos o expandirse a otros?



Estamos en Panamá, Costa Rica y Honduras. En estos tenemos proyectos muy distintos. En Panamá tenemos un negocio B2B muy fuerte con hidroeléctricas y nuestra térmica; en Costa Rica tenemos un proyecto eólico que le quedan 7 años de vida, porque en ese tiempo se lo devolvemos al gobierno, en Honduras un negocio solar de 50 MW.



Nosotros miramos y hacemos alianzas con socios, por ejemplo el caso de Colombia. Centro América es una región muy interesante.



Daniela Morales Soler