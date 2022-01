Los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp en enero

Con las recientes actualizaciones de la red de mensajería WhatsApp, en algunos celulares la aplicación no podrá usarse. Lo anterior, debido a la obsolecencia de algunos modelos de móvil que no permiten ejecutarla.



Desde el 1 de enero han sido varios los dispositivos que se han quedado sin esta aplicación. Los celulares son modelos antiguos de Samsung, Apple, Sony y Huawei y otras marcas.



Aquellos que no podrán utilizar la red social es por tener una versión de Android 4.1 o inferior y, para el caso de iPhone, que tenga iOS 9 o menor.



Es importante que en su celular usted cuente con las actualización más recientes de Android y iOS para poder evitar inconvenientes de compatibilidad y de seguridad.



Esta es la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp en enero:



ANDROID



Celulares Android EFE

- Archos 53 Platinum

- HTC Desire 500

- Samsung Galaxy Trend Lite

- Samsung Galaxy Trend II

- Samsung Galaxy S3 mini

- Caterpillar Cat B15

- Sony Xperia M

- Wiko Cink Five

- Wiko Darknight

- Samsung Galaxy Xcover 2

- Huawei Ascend G740

- ZTE Grand S Flex

- Lenovo A820

- Huawei Ascend Mate

- ZTE V956 - UMi X2

- Huawei Ascend D2

- Samsung Galaxy Core

- Faea F1

- THL W8

- ZTE Grand X Quad v987

- ZTE Grand Memo

- Samsung Galaxy Ace 2



IPHONE

Para recibir el iPhone, el trabajador deberá permanecer, mínimo, 6 meses en su cargo. EFE

- Apple iPhone SE (16GB)

- Apple iPhone SE (32GB) - Apple iPhone SE (64GB)

- Apple iPhone 6S (128GB)

- Apple iPhone 6S (16GB)

- Apple iPhone 6S (32GB) - Apple iPhone 6S (64GB)

- Apple iPhone 6S Plus (128GB)

- Apple iPhone 6S Plus (16GB

- Apple iPhone 6S Plus (32GB)

- Apple iPhone 6S Plus (64GB)



Recuerde que a medida que las aplicaciones van avanzando en sus actualizaciones, los equipos necesitarán de más herramientas para ejecutarlas y, por eso, en algunos modelos, no podrán usarse con el paso del tiempo.



PORTAFOLIO