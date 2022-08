¿Celulares sin IVA todo el año?, marca lanza esta apuesta al mercado

Empoderar la vida de los jóvenes colombianos y priorizar sus necesidades para acompañarlos a cumplir sus sueños a través de tecnología de punta, diseño elegante y precios asequibles es el propósito con el que Infinix nace en Colombia, un mercado donde cada habitante tiene en promedio 1,3 celulares.

(HOT 11S NFC, la nueva apuesta de Infinix en 2022).



Fundada en 2013, Infinix tiene presencia en más de 70 países, liderando varios mercados emergentes, con el compromiso de crear tecnología de punta y desempeño superior para todos.

En Colombia, la marca abrió tiendas oficiales en las principales plazas de mercado como Mercado Libre y Linio, donde los colombianos pueden adquirir los teléfonos directamente y sin IVA. Durante 5 años de presencia local, Infinix Colombia ha funcionado como un hub para abrir otros mercados como Bolivia y Ecuador. En la actualidad abre las tiendas virtuales oficiales en el país a través de Mercado Libre y Linio.

"En Infinix sabemos que la vida no se reduce a tener un celular, sin embargo, es una herramienta que te acompaña a hacer lo que quieras, cuando quieras. Por eso, creemos que la compra de un celular no debe estar asociada a cohibirte de hacer otra cosa: ¿por qué un celular caro si me voy a endeudar por tres años? ¿Para qué voy a querer una cámara excesivamente cara que haga las mejores fotos si no puedo viajar para hacerlas? ¿Para qué quiero un celular de moda, medianamente potente, si no puedes salir a compartirlo con tus amigos?", dijo Úrsula Levy, gerente de Relaciones Públicas de Infinix Colombia.

(Comprar celulares a precios justos, en tiempos de alta inflación).



La compañía asiática está en Colombia para que ningún usuario tenga que volver a elegir entre disfrutar lo que más le gusta o adquirir tecnología de punta. Por eso, Infinix prioriza a sus usuarios y responde a sus necesidades.

"La vida se vive hoy, el futuro es ahora, y por eso garantizamos a los colombianos no tener que sacrificar momentos y experiencias a cambio de un celular, porque con Infinix lo tienen todo. Nuestros celulares tienen la memoria, la cámara, la batería y el precio que necesitan", explicó Levy.

Pensando en usuarios inteligentes que consideran cada una de las características de un smartphone, Infinix propone cuatro modelos para todo tipo de personas que responden a cada una de sus necesidades:

Serie Smart: La serie inteligente para los pragmáticos, los que tienen necesidades básicas en sus teléfonos.

Serie Hot: para los que quieren estar a la moda y exigen un poco más a sus dispositivos.

Serie Note: Diseñada para los llamados a liderar, aquellos que necesitan tener varias tablas al mismo tiempo.

Serie Zero: Para los visionarios que van más allá de lo que el mundo les pide.