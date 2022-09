Concreto verde, la apuesta que hace Holcim por la sostenibilidad

La industria del cemento está pasando por grandes cambios, desde afrontar alzas en los insumos para productos fundamentales en la industria de la construcción, hasta la adaptación que han tenido que hacer para ser más sostenibles y amigables con el medio ambiente.



De esto habló Fernando Galindo, director de Marketing Estratégico de la empresa Holcim a Portafolio. El directivo contó a este medio los nuevos productos que están lanzando entorno al cuidado medio ambiental y sus planes de expansión.



¿Cómo cerraron el primer semestre en ventas?



Se ha logrado incrementar las ventas por encima del 20% con un mercado dinámico y apalancado por el sector de vivienda.



¿Cómo les fue en la feria Expocamacol?



Excelente participación, tuvimos un stand interactivo con espacios de conocimiento técnico enfocado a la nueva marca Holcim presentando innovaciones de productos sostenibles, nuestra nueva línea de concretos DynaMax de alto desempeño, nuestros agregados Holcim, como también, nuestros nuevos productos químicos impermeabilizantes GacoFlex y Mezclas listas Tector.



Adicionalmente, tuvimos un espacio de aprendizaje técnico con nuestro coordinador de optimización y desarrollo concreto Holcim con un charla Implementación de tecnologías inteligentes para liderar el futuro del concreto, reconociendo nuestra ‘Tecnología i-Concrete’, que permite conocer en tiempo real: la resistencia y temperatura del concreto en el elemento fundido, con el objetivo de identificar diferenciales de temperatura máximos en los elementos de concreto.



¿Lanzaron nuevos productos? ¿Qué otros vienen para Holcim?



Sí, llegó DynaMax, la línea premium de concretos de alto desempeño, que se adapta a las nuevas tendencias de la tecnología del material, a los desafíos en términos de sostenibilidad, y a los requisitos técnicos y económicos de la industria de la construcción.



Hemos desarrollado concretos con propiedades específicas y representativas, adaptadas a todo tipo de proyectos. Al cumplir con estándares mucho más complejos, DynaMax es el candidato perfecto para la ejecución de proyectos de construcción sostenibles al aumentar su vida útil.



Es una respuesta eficaz y sostenible para proyectos de diseño estructural complejo, porque promueve su eficiencia y sostenibilidad, generando valor al reducir los recursos utilizados y garantizando ciclos de vida más largos.



Además, en 2021 lanzamos otros productos químicos, entre esos, GacoFlex TechoProtec, la primera línea de productos impermeabilizantes derivada de la adquisición que el grupo Holcim hizo de Firestone Building Products (FSBP), ideal para las necesidades no solo de impermeabilización, sino aislamiento térmico.



También pusimos en el mercado Tector Adhesivos para enchapes, cerámicos, porcelánicos y boquillas y Tector Morteros, una línea especial para pega y enchape, nivelación de pisos, pega estructural y relleno de celdas, cumpliendo todos los estándares de calidad mejor manejabilidad, menor desperdicio y mayor rendimiento.

Fernando Galindo, director de Marketing Estratégico de la empresa Holcim Archivo EL TIEMPO

¿En qué otros proyectos están trabajando con un sector que le apunta a la sostenibilidad?



Por un lado contamos con EcoPact, la línea de concretos verdes líder en Europa y Estados Unidos, que genera de un 30 % a un 100 % menos de emisiones de carbono en comparación con el concreto estándar con iguales o superiores propiedades que los concretos convencionales y alto rendimiento.



También, estamos trabajando con el cemento EcoPlanet, que en Colombia ofrece hasta un 55% menos de emisiones de CO2 garantizando el máximo desempeño e incluyendo nuevos atributos relevantes, se suma al portafolio de soluciones de construcción más sostenibles de Holcim, al igual que ECOPact, la línea de concretos más sostenibles que lanzamos al mercado, resaltando su durabilidad, manejabilidad y acabados.



¿Cuál es su meta de crecimiento?



Nuestra meta es crecer no solo en el negocio de cemento y de concreto si no además en otras soluciones para la construcción, químicos, agregados y Disensa son parte de nuestra estrategia de crecimiento a mediano a largo plazo.



¿Esperan llegar a otras ciudades o países con sus productos?



No, por el momento queremos centrarnos en nuestra zona relevante, es decir, en el centro del país.



¿Cómo esperan cerrar el año?



Esperamos cerrar el año con un crecimiento a doble dígito, apalancado sobre todo en nuevas soluciones para el segmento de la construcción amigables con el medio ambiente e innovadoras en todo sentido.



¿Cuáles son sus planes de expansión?



Tenemos varios proyectos, entre esos el de ‘Molienda separa’, que nos permitirá aumentar el rendimiento de nuestro proceso, que garantizara una reducción de factor clínker y por ende reducción de CO2.



También trabajamos con el proyecto de alimentación a altas temperaturas para incrementar el coprocesamiento de residuos, lo cual contribuirá a la reducción de emisiones de CO2, al incrementar el uso de combustibles alternos.



Es muy importante para nosotros continuar en la búsqueda de nuevas y mejores prácticas que permitan una construcción sostenible, incentivando la investigación y desarrollo en los componentes técnico y tecnológicos.

PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio

paubal@eltiempo.com