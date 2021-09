Cencosud reducirá el tamaño de sus tiendas Easy y Jumbo

La chilena Cencosud hace de nuevo una apuesta por el mercado colombiano para hacer ajustes a sus formatos.



Colombia se convierte en el primer país en el que Easy, la cadena que es especializada en mejoramiento del hogar, empezará a integrarse con formatos más pequeños a Jumbo, que también tendrá ajustes en su tamaño. Así lo anuncia Marta Lucía Henao, presidente de Cencosaud Colombia, quien explica que el objetivo es que Easy atienda las necesidades del cliente final.



Esto, explica la directiva, responde a una tendencia en el mundo del retail en la que el consumidor de hoy prefiere recorrer espacios más pequeños con una oferta nutrida.



“Además, esto nos permite rentabilizar nuestros inmuebles porque vamos a tener en el mismo espacio dos formatos”, dijo Henao en diálogo con Portafolio al explicar la estrategia.



¿Qué va a pasar con Easy?



Nosotros estamos iniciando un plan de expansión de nuestro formato Easy, que son las tiendas de mejoramiento del hogar, con un modelo un poco más enfocado a la ama de casa, a las personas que quieren remodelar sus espacios y decorar su hogar.



¿Qué características tiene este nuevo formato?



Lo más importante de este tipo de tienda es que estamos abriéndola en espacios que achicamos de los supermercados Jumbo. Entonces van a convivir en el mismo lugar.

Es algo que Cencosud no ha hecho en otros países, somos los primeros en iniciar este plan.



¿Cuál es el programa de expansión de esta nueva estrategia?



El miércoles pasado abrimos en la Calle 170 y ayer abrimos en Hayuelos, en Bogotá. En lo que resta del año vamos a inaugurar tres más en Bogotá y vamos a abrir el primer Easy en Barranquilla.



¿Cómo son las tiendas en cuanto a la oferta?



Son un poco más pequeñas porque no son tan fuertes en la parte de construcción, ni en atender a los maestros de obra, pero igual ofrecemos todo lo que es porcelana sanitaria, pisos y paredes, dirigidas al consumidor final.



¿El gran formato de Easy queda detenido?



Nosotros tenemos 10 puntos tradicionales y vamos a cerrar el año con seis más de este nuevo formato, para completar 16 puntos.



Lo que pasa es que nosotros aún en estos formatos pequeños, le damos la opción a los clientes de que busquen los materiales de construcción, que los compren y se los despachamos desde las otras tiendas.



Entonces no es necesario tener formatos grandes en todos nuestros puntos con toda esa cantidad de inventario para poderles vender a los clientes que se nos acerquen y necesiten ese tipo de productos. Los surtimos desde las otras tiendas.



¿Se suman a la tendencia de revaluar los grandes formatos del retail ?



Es correcto. Precisamente creemos que los clientes de los Jumbo no necesitan esas superficies tan grandes.



Por la falta de tiempo la gente no quiere recorrer esos almacenes tan gigantes, y por eso al achicar el Jumbo les estamos dando una mejor experiencia de compra a nuestros clientes de supermercados permitiendo la entrada del formato Easy.



¿En términos de área eso qué implica?



Un Easy nuevo va a tener entre 3.800 y 5.000 metros cuadrados el más grande, mientras que los tradicionales tienen alrededor de 10.000 metros cuadrados en promedio.



Nuestro reto era tener una oferta potente y lo logramos, rompimos muchos paradigmas.



¿Y qué pasa con el tamaño de Jumbo?



Jumbo quedó de 6.500 metros cuadrados, le quitamos algo más de 4.000 metros. También quedó muy potente.



¿Cómo ve la evolución del negocio y del consumo a estas alturas del 2021?



Nosotros confiamos muchísimo en la reactivación de Colombia, ya la estamos viendo en los centros comerciales, en los almacenes.



Obviamente, todo el tiempo estamos cuidando todos los temas de bioseguridad porque para nosotros son importantes.



Pero sí se nota la reactivación y confiamos que seguimos así y le estamos haciendo una apuesta bien grande al país.



Esta inversión que está haciendo Cencosud en Colombia es un voto de confianza al país y, pues, obviamente para la organización.



¿Cree que alcanzarán los números del 2019 en este año?



Sí, sin duda.



¿De qué monto es la inversión?



En estas tiendas que estamos haciendo este año, es de aproximadamente unos $120.000 millones.



¿Y qué planes hay para Metro, el otro formato de Cencosud?



Nosotros hemos estado remodelando tiendas en ambos formatos y estamos en un plan de aperturas para los próximos dos y tres años de formatos Jumbo más pequeños tipo supermercado, atendiendo las tendencias del mercado y lo que buscan los clientes.



Tenemos hoy 37 Jumbo y 39 Metro.



Ambas convivirán porque tienen posicionamientos diferentes para clientes de perfiles diferentes.



Constanza Gómez Guasca

congom@portafolio.co