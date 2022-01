El plan del Cenit para desarrollar inversiones fuera de Colombia

Sin duda, el negocio de transporte es el que le cuadra la caja, en la mayoría de ocasiones, a los resultados financieros del Grupo Ecopetrol. Y la tarea está en manos de Cenit, quien maneja el segmento a nivel local, pero que está trazando los nuevos planes para desarrollar la operación en otros países.

En diálogo con Portafolio, Héctor Manosalva, presidente de Cenit, explicó los nuevos planes de la compañía para fortalecer la operación.



¿Cuáles son los planes para diversificar las líneas de negocio en 2022?



Estamos analizando posibilidades para el montaje de gasoductos de conexión, para llevar el gas desde los centros de producción a las sub-zonas de transporte. Trabajamos en siete prospectos exploratorios, que de tener éxito comercial, la idea es llevar el combustible al Sistema Nacional de Transporte.



También tenemos en el radar desarrollar proyectos de regasificación con gas natural licuado (GNL). Contemplamos ademán iniciativas para el transporte de agua. Y si los no convencionales comienzan producción, la idea es transportar ese crudo y gas desde los centros de producción en el Magdalena Medio hasta los puertos en el Caribe en líneas férreas. También tenemos el proyecto de internacionalizar la operación de transporte. Buscaremos desarrollar inversiones fuera del país. Estamos analizando posibilidades.



¿Cómo se sincronizan a la transición energética?



Tenemos un plan de inversiones para reducir las emisiones de CO2 con programas de eficiencia energética con el consumo de electricidad con la menor huella de carbono. Se desarrollarán proyectos con recursos de energía renovables.



Además de la puesta en marcha de la planta solar de San Fernando con una capacidad instalada de 62 megavatios (MW), este año se realizará el montaje de otras nueve plantas solares que sumarán 25 MW a la autogeneración que ya poseemos. También estamos desarrollando proyectos para la construcción de plantas eólica en la costa Caribe, y el estudio para la implementación de plantas de generación mareomotriz.



¿Cuáles es la inversión para el montaje de las plantas solares?



Las plantas solares tienen dos sentidos. El primero, es el aprovechamiento de energías limpias para aplicarlas en los procesos productivos. Y el segundo, es el económico, ya que actualmente un kilovatio nos cuesta alrededor de $350, pero con las plantas fotovoltaicas el kilovatio queda entre $170 y $180.



Como la energía del sol no se obtiene las 24 horas del día, entonces lo proyectado es que los excedentes se pasan para que Ecopetrol los utilice en sus complejos, y al mismo tiempo al sistema interconectado, y por la noche el país nos devuelve la energía equivalente que nosotros le pasamos en el día.



Estos complejos, que fueron adjudicadas en diciembre pasado, quedarán ubicadas en los complejos de El Copey, Sebastopol, Ayacucho, Bosconia, Pozos Colorados, Puerto Salgar, Gualanday, El Retiro, Mariquita, Sutamarchán y Puente Aranda.



¿Cómo se desarrollarán los proyectos?



Los proyectos se desarrollarán a través de convenios PPA. La inversión la pone la compañía que desarrolla las plantas, y el cálculo es que por cada MW, se desembolsa US$1 millón. Es decir que los inversionistas constructores desembolsarán US$25 millones, y a través de un contrato nosotros compramos la energía por 15 años.



¿Cómo será el proyecto de plantas mareomotriz?



Es una tecnología que está en desarrollo y no es comercial. Se aprovechan las olas del mar para generar energía. La intención es desarrollar dos pilotos en las estaciones de Coveñas y Tumaco. Se pretende medir la fuerza en la generación tanto en el mar Caribe, como en el Océano Pacífico. Las inversiones aún no están calculadas porque hasta ahora se están desarrollando los estudios meta-oceánicos, que establece el ciclo y la intensidad de las mareas para dimensionar el potencial y el tipo de planta que se requiere.



¿Cuáles son los nuevos proyectos para fortalecer la tarea de transporte?



El plan es crecer en la red de poliductos, en puertos y en los centros de almacenamiento. Tenemos estructurada una estrategia de inversiones para poder desarrollar estos proyectos. La intención es aumentar la capacidad de transporte de combustibles en 100.000 barriles por día al 2030.



El Ministerio de Minas y Energía, soportado en estudios de la Upme, estableció la ampliación de la red de poliductos, y estamos estructurando y desarrollando la ingeniería para cuatro de las cinco iniciativas que se propondrán. También estamos esperando que el Ministerio saque el Programa Estratégico de Almacenamiento para ampliar la capacidad, ya que solo tenemos solo cinco días de remanentes y la intención con los sistemas es llevar el almacenamiento a 25 días.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

PORTAFOLIO