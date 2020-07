Centros comerciales: clientes se adaptan a la nueva realidad

El primero de junio arrancó la reapertura de los centros comerciales, y a medida que han reiniciado operaciones los visitantes se han ido acomodando a las nuevas condiciones que exige la lucha y la prevención contra el coronavirus.



Así lo señala un estudio realizado por la consultora Byoptimos que muestra cómo les ha ido a estos comercios en esta nueva fase de funcionamiento en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.



Incluso, describe cuáles son los más visitados en esas capitales (ver gráficos) y arroja datos sobre las experiencias de los clientes cuando acuden a hacer compras o diligencias. La mayoría de los visitantes muestra satisfacción por la forma en que aplican los protocolos.



La mayoría de personas que van a los centros comerciales -un 59,2%- tienen entre 25 y 39 años. El otro 40,4%, señala, está entre los 40 y 60 años.



En la revisión del panorama por las capitales, la primera pregunta que se hace a los bogotanos es si desde la reapertura de los centros comerciales ha visitado alguno. El 64% dice que sí y el resto responde que no.



Cuando cita a los complejos centros comerciales más visitados, según el estudio, están Plaza Imperial, Centro Mayor, Portal de la 80, Parque La Colina y Titán Plaza.



Siguen Centro Suba, Gran Estación, Unicentro de Occidente, Calima, Plaza de las Américas, Unicentro, Hayuelos, Multiplaza, Salitre Plaza y Santafé.



“Se destacan aquellos que se encuentran en zonas con mayor densidad de población y para los cuales el centro comercial se convierte es un espacio no solo de compra, sino de esparcimiento con un valor agregado como es la bioseguridad”, dice el análisis.



Justamente, el cumplimiento de las medidas de control sanitario es apreciado por las personas. El 62% habla del buen servicio, mientras que el 39% valora la aplicación de los protocolos con la exigencia sobre el uso del tapabocas y el respeto por el distanciamiento. El 85% califica entre bueno y excelente este tipo de control. En poca proporción hay quejas por las filas largas para entrar a las instalaciones.



REPORTE EN MEDELLÍN



En la capital antioqueña, donde empezaron los pilotos de reapertura, el 69% de los consultados dicen que han ido a un centro comercial. “Un 70% de los visitantes a centros comerciales de la ciudad está concentrado en 4 establecimientos, los cuales muestran una amplia cobertura a lo largo de Medellín”, comenta Byoptimos. Son ellos Camino Real, Puerta del Norte, Gran Plaza y Los Molinos.



Luego aparecen Boulevard de Junín, Viva Laureles, Mayorca, Monterrey, Oviedo, Punto Clave, Terminal del Norte y Florida.



El buen servicio, para el 61,5% y el seguimiento a los protocolos sanitarios, a juicio del 32%, pasan la prueba para los clientes. El cumplimiento de las reglas de bioseguridad es bueno para el 46%, y excelente para el 40%. Un 9% dice que son regulares y otro 6 afirma que este es malo.



PERCEPCIÓN EN CALI



Los caleños han sido los que más han ido a los centros comerciales, según la respuesta del 71%.



Dice el estudio de Byoptimos que “teniendo en cuenta que el Jardín plaza hizo parte del piloto para la reapertura de los centros comerciales, este establecimiento se muestra como el más visitado en la ciudad, no obstante su ubicación también ha beneficiado este comportamiento”.



Luego están Chipichape, La 14 de Calima, Cosmocentro, Único, Holguines Trade Center y Palmetto.



En Cali, hablan bien del servicio (70%) al tiempo que destacan los protocolos de bioseguridad (27%).



Aunque un 23% describe manejo en el flujo de personas, sin aglomeraciones, otro 10% se queja de congestión y falta distanciamiento. Llama la atención que en esta ciudad en la pregunta sobre cuál fue la experiencia en la visita el 10% haya mencionado “almacenes, locales cerrados”.



BARRANQUILLA



El estudio indica que “congruente con el alto nivel de contagios”, Barranquilla es la ciudad con el menor nivel de visitas (56%) a estos complejos de comercio entre las 4 principales ciudades. Añade que “los centros comerciales Buenavista y Viva concentraron el mayor número de visitantes de la ciudad, a pesar del cierre que tuvo Viva por el no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad”. Otros centros comerciales visitados en este tiempo l son Nuestro Atlántico, Country Plaza, El Gran Centro, Carnaval, Galería Real y Metro Centro, entre otros.



Para la mayoría, los protocolos de bioseguridad han sido positivos, pero un 27 considera que su cumplimiento no ha sido tan positivo, lo cual puede obedecer a los inconvenientes presentados en algunos de ellos.



LAS PERSPECTIVAS



Respecto a los desafíos que tienen los centros comerciales, un análisis de Fenalco anota que la pandemia debe conducir a nuevas estrategias porque los cambios de comportamiento del consumidor modificarán la operación. En ese contexto, una operación de 24 horas no puede debe ser exótico, dice.



Para los expertos, “uno de los pasos que hay que dar ya es transformar parte sus operaciones para subirse al tren de la cadena de valor del comercio electrónico”. Deben sustituir áreas destinadas al comercio físico para reemplazarlas por centros de distribución que resolverán los problemas de última milla de los e-commerce.



Los centros comerciales tienen que brindar soluciones a los compradores virtuales para que puedan reclamar allí los productos bajo el formato de compra online retiro en tienda. Al tiempo que esto pase, advierte Fenalco, en el corto plazo la normatividad de arriendos debe ser favorable para garantizar la supervivencia de los negocios y los centros comerciales.



MENSAJE DE COMPROMISO



Con el fin de alinear a los centros comerciales en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y emitir un mensaje de responsabilidad sobre el cuidado de la salud a clientes, marcas, provee- dores y colaboradores, el gremio del sector, Acecolombia, presentó el sello “Somos una industria comprometida con su bienestar” para hacer visibles los esfuerzos que han hecho para minimizar los factores de riesgo de contagio del coronavirus, tanto en sus procesos como en sus instalaciones.



