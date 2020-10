Comer al aire libre, lo nuevo en la oferta de Plaza Central

Los centros comerciales trabajan en estrategias que puedan sumar visitantes para que los comerciantes recuperen sus negocios.



Ese es el caso del centro comercial Plaza Central de la zona de las Américas, en Bogotá, que decidió aprovechar un espacio al aire libre para fortalecer el servicio a comensales que van a su zona de comidas a mantel, en el cuarto piso.



Jaime Vidal, gerente de centros comerciales de Multiplika, explicó que en ese complejo cerca de 7.000 metros cuadrados están dedicados a restaurantes, lo que incluye los llamados sitios a mantel y la típica plazoleta de comida.



“En ambos espacios estamos desarrollando los protocolos bioseguridad y atendiendo el aforo. También trabajamos en el uso de herramientas para hacer reservas en línea o compras previas para retirarlas en el sitio de comidas”, dijo el directivo.



El cuarto piso, donde están los restaurantes a mantel, es considerado estratégico. De unos 5.000 metros cuadrados, concentra 24 sitios, con acceso directo porque la gente puede parquear directamente si así lo desea.



La pandemia generó que estos restaurantes estuvieran cerrados por un buen tiempo y solo algunos de ellos pudieron atender con domicilios, porque no todos estaban listos para hacerlo. “Pero cuando se empezó el proceso de reapertura, y entendiendo que el tema de cielo abierto iba a tener fuerza, creamos dos espacios exteriores que suman más o menos 700 metros cuadrados, dedicados a ampliar la capacidad de servicio de los restaurantes”, señala.



Y añade que “hicimos un cerramiento con materas en esas terrazas e instalamos unos toldos, lo que hace el espacio mucho más confortable. La adecuación implicó recursos cercanos a los $150 millones. El espacio se habilitó y se entregó de manera proporcional a los restaurantes que están en esa área, de manera que puedan ofrecer al cliente la opción de sentarse adentro y fuera de la zona tradicional que tiene un aforo limitado”.



Esto, dice Vidal, teniendo en cuenta que la zona interior tiene un techo alto y muy buenas condiciones de ventilación que garantizan un ambiente con óptima circulación del aire, aspecto clave para operar en estos tiempos de pandemia.



Ese nuevo espacio, Plaza Central lo ha denominado “Al aire” y hacia allá están enfocados sus esfuerzos de comunicación y promoción.



Los restaurantes hoy operan con un distanciamiento de dos metros entre mesa y mesa y eso es el 25% de aforo adentro, y al 30% en la parte exterior, lo que aporta más comensales a los restaurantes, comenta Vidal.



Para el directivo, en este nuevo espacio que opera desde el 10 de septiembre el balance es favorable hasta el momento.



“Hemos visto poco a poco, semana tras semana, un incremento en el tráfico en general, y sobre todo hacia los restaurantes, pues entendemos que este es un proceso que pasa por la toma de confianza de la gente para salir y volver a un sitio de comida. Todavía hay un temor en parte de la población, pero en un balance gradual vemos incrementos desde Amor y Amistad del 20% el tráfico. De hecho, en ciertos días, especialmente los domingos, ya se ven filas de la gente para poder entrar a comer. La tendencia es positiva, dentro de lo que cabe y de donde venimos”, comenta.



Según señala, la nueva zona es permanente.



“Creemos que dentro de toda la ambientación del cuarto piso, ahora o antes, era una buena idea. Creo que es un espacio que tiene vida propia y no lo estamos viendo como algo temporal. Creería que más adelante, en la medida que la situación evolucione, esa área puede tener otro uso o dedicarla a algo particular. Por ahora, es una buena forma de ayudarles a todas las marcas del cuarto piso a que vean a su aforo ampliado”, opina.



Sin duda, en esto la eliminación del pico y cédula desde el 22 de septiembre ha tenido unos impactos en el mayor flujo de visitantes y eso pasa en todos los centros comerciales de la ciudad, en general. Y aunque todavía no se ve un tráfico como el de antes, sí se nota una tendencia clara hacia la recuperación, incluso de las ventas, explica Vidal.