Century 21 le apuesta a la vivienda turística con plataforma de renta

En entrevista con Portafolio, Alberto Rodríguez, presidente ejecutivo de Century 21 Colombia, habló sobre su nueva plataforma para renta de vivienda turística, su posible trabajo con Airbnb y las nuevas tendencias inmobiliarias para 2023.



¿Cómo les fue en 2022?



Fue un año muy activo. Vivienda usada fue el jalonador del primer semestre, así mismo, la vivienda nueva estuvo bastante bien. Por tema electoral en el segundo semestre, como es tradicional, es un periodo muy quieto, las personas aplazan las decisiones.

No obstante, la inflación y la subida impactó la dinámica.



En 2020 y 2021 fueron años muy buenos para la construcción ahondado a los subsidios que daba el anterior gobierno, más las tasas de cerca de 8% al 10% efectivo fueron una buena fórmula. Ahora tenemos tasas del 18% efectivo y eso hace que las cuotas sean más altas y que las personas necesiten mayor ingreso.



Así mismo, el precio de las viviendas subió mucho, entre 15% y 20%.



¿Y cómo ven la dinámica en 2023?



Tenemos previsto que van a disminuir las compraventas de negocios de inmuebles en un 15% frente 2022. Tengamos en cuenta que en el año pasado, ya había disminuido 12% frente 2021.



Vendrá un aplazamiento de compra, esperando que las tasas bajen, sobre todo en estrato 4 y 5. En el caso del estrato 6, los inmuebles no han subido de precio -vivienda usada-, pero hay resistencia por su precio y los compradores esperan que se estabilice la economía y la política. Hay personas que están esperando qué va a pasar.



Además, el precio del dólar ha influido. ¿De qué manera influye?



La inversión cambia, y se decide invertir fuera, porque hay temor/expectativas de mayor devaluación y no invertir en Colombia.



¿Y cómo está la dinámica de los arriendos?



Vemos una dinámica interesante en los arrendamientos. En promedio entre el 40% y el 50% de los inmuebles son arrendados, y eso ha tenido un crecimiento porque al no comprar vivienda nueva, una opción es vivir en arriendo. Además, las cuotas de financiación, si hoy tomara una cuota financiación de un apartamento, saldría más alta que un canon de arrendamiento y no hay que dar cuota inicial.

Por eso ir a buscar hoy arriendos en Bogotá o Medellín, es muy difícil. Hay una mayor demanda, lo que ha hecho que los precios suban y seguirá haciéndolo.



En un momento el Gobierno habló de controlar la subida de los arriendos. Pero es que el 90% de dueños de inmuebles que arriendan, viven de eso.



Entonces, ¿cuál es la forma para invertir inteligentemente?



Ahora el Gobierno habla del sector turístico. El año pasado entraron cerca de 4 millones de personas extranjeras a Colombia, lo cual generó un dinamismo fuerte no solo de hoteles, sino de rentas a corto plazo de inmuebles.



Todos conocemos a Airbnb, lo que ha llevado a que los propietarios no quieran arrendar a largo plazo, sino en rentas turísticas. Hay permisos especiales y que la copropiedad permita que se pueda rentar ahí. La construcción apunta a ese sector.



La expectativa del turismo es crecer entre 10 millones y 15 millones de turistas y se van a necesitar esos inmuebles.



¿Trabajan en ese modelo?



Las personas le apuntan a eso, pero muchas veces no lo quieren administrar. Hay fondos de inversión que quieren invertir en esos proyectos y todos podemos constituir uno.

Así se puede hacer frente a la inflación, ya que se renta en dólares.



Aquí estamos generando un fondo de inversión para que puedan comprar una fracción de los inmuebles. Le apuntamos a tres frentes: rentas turísticas y rentas tradicionales y quienes quieran vender sus inmuebles.

¿Cuándo empiezan?



Estamos esperando la aprobación de la fiduciaria, estamos con Fiducoldex y cuando lo tengamos aprobado por la Superintendencia Financiera podremos empezar. Esperamos que se pueda hacer el primer trimestre y tenerlo funcionando.



¿Cómo será?, ¿a través de una plataforma?



Sí, llegamos a ese modelo por la entrada de las plataformas digitales -con la pandemia- . Nosotros tenemos las mismas plataformas, pero queremos darle una cara humana a la operación a través de las oficinas, allí se atienden cara a cara a los clientes.



Trabajar de manera antigua es obsoleta, por eso la tecnología será para atender de manera personalizada. Actualmente tenemos también 500 agentes inmobiliarios en 40 oficinas. Además si llamamos al contact center, no contesta una maquina, será una persona.



No es momento de reemplazar todo por tecnología.



¿Qué se encuentra en la plataforma?



Está lista, pero faltan aprobaciones para lanzarla. Hay todos los servicios de Century 21 mundial, están todos los inmuebles.

Igualmente, le apostamos a seguir creciendo. En Colombia llegaremos a otras ciudades: Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cartagena y Santa Marta.



¿Serán el próximo Airbnb?



Estamos en conversaciones con ellos, tener una alianza con ellos. Tienen muy bien la herramienta, nosotros el inventario, nosotros administramos el inventario, es positivo tener el respaldo de Century 21 al momento de alquilar.



Tendremos nuestra aplicación también. Queremos trabajar a través de las dos plataformas para así potencializar el alquiler de vivienda turística.

