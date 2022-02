CEO de Discovery contempla opción gratuita de su servicio

Con su compañía lista para fusionarse con WarnerMedia, David Zaslav, CEO de Discovery, agregó una nueva característica a la estrategia de transmisión de la compañía: una opción gratuita.

(Lea: Así está repartida la ‘torta’ en el mercado mundial de ‘streaming’).



El director ejecutivo de Discovery Inc. dijo que la empresa fusionada se llamará Warner Bros. Discovery, eventualmente ofrecerá un único servicio de transmisión con tres "embudos". El nivel más caro sería sin comerciales, un nivel menos costoso incluiría algunos comerciales y un tercer nivel sería gratuito y vendría con una programación diferente.



El nivel gratuito sería una forma de llegar a más personas y hacer uso de una biblioteca de programas y películas que los clientes que pagan no ven mucho, dijo Zaslav en una llamada. "Nuestro objetivo es llegar a todos", dijo.



Actualmente, tanto Discovery, propietaria del servicio de transmisión Discovery+, como WarnerMedia de AT&T Inc., propietaria de HBO Max, ofrecen dos opciones de transmisión: una con publicidad y otra sin ella. Ninguno tiene una opción gratuita.



El nuevo enfoque de Zaslav sería similar a lo que está haciendo Comcast Corp. con su servicio de transmisión Peacock, que tiene una opción gratuita además de las que cobran una tarifa de suscripción mensual.



"Hay un montón de gente que nunca pagará por la televisión, pero pueden ir y ver este contenido y será apoyado por los anunciantes", dijo Zaslav. "Creo que hay varios jugadores que están muy apegados a esta idea de solo suscripción".



(Además: AT&T escindirá WarnerMedia para fusionar sus medios con Discovery).



Los comentarios de Zaslav se produjeron cuando Netflix Inc. informó recientemente de su año de crecimiento más lento desde 2015, lo que genera dudas sobre cuántas personas en todo el mundo están dispuestas a pagar por el entretenimiento en línea. Las acciones de Discovery cayeron un 3,9% a $27,11, el jueves, luego de informar ganancias del cuarto trimestre que no alcanzaron las proyecciones de Wall Street.



La compañía agregó 2 millones de suscriptores de transmisión en el trimestre, lo que según los analistas estaba por debajo de sus expectativas. En la llamada de ganancias, los ejecutivos de Discovery dijeron que esperan que el acuerdo con WarnerMedia se cierre a principios del segundo trimestre.

BLOOMBERG