Cerámica Italia espera crecer 35% en ventas en 2022

Uno de los primeros sectores en recuperarse de las heridas que dejó la covid-19, fue el de construcción. Las remodelaciones y adecuaciones de los espacios se tomaron las casas de los colombianos que transformaron sus hogares en gimnasio, oficina o hasta restaurante.

En entrevista con Portafolio, David Ararat, presidente de Cerámica Italia, contó además, una dinámica que cambió en pandemia, disminuyeron los caza-ofertas y aumentaron las personas que buscan valor en las piezas a la hora de mejorar su hogar.



“Aprendimos que la compra de la cerámica por ejemplo, no es un gasto, es una inversión. Si compras una cerámica y remodelas, ese gasto tiene un efecto en el valor del inmueble. Buscan ahora productos que duren más y tengan más beneficios”, indicó Ararat.



De esta manera, en el caso de Cerámica Italia, decidieron mejorar los procesos, la experiencia al cliente y hasta crear diseños personalizados. Así nació Ceramia, adquirida por la empresa ya hace unos años y que ahora coge fuerza en el mercado.



“Queremos entender los gustos y necesidades de nuestros clientes, buscar por el mundo y traerlos. Por eso abriremos tres sucursales de Ceramia este año, en un mes será en Cali”, manifestó Ararat.



Ahora bien, aunque las ventas han sido positivas, su impulso se vio sobre todo a raíz de la posibilidad de trabajar mediante la tecnología “el estilo de vida de las personas es que cada vez tengamos menos tiempo, hay que facilitar la remodelación de nuestros entornos y así tendremos más aceptación”.



En manera operativa, la empresa logró crecer incluso en esta difícil época. En 2020, aumentó sus ventas un 13% con respecto a 2020, y en 2021 se logró aumentar las ventas en un 56% frente a 2020.



Para este año, la compañía espera aumentar un 20% su capacidad operacional. “Pero no para hacer los productos de siempre, van a ser los preferidos por nuestros clientes, que van a tener un mayor beneficio. Serán productos que saldrán en un par de meses, son 60 x 120 rectificados que son tradicionalmente importados, ahora podrán conseguirlos”.



Es así, como el presidente no solamente le encuentra valor agregado al producto, sino una solución al tema actual de importaciones al país. “De esta manera, exportamos de Colombia a otros países de América Latina”.

PAULA GALEANO