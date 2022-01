Cerca del 30% del dinero de las opa se reinvertirá en acciones

Ecopetrol, ISA, Grupo Energía Bogotá (GEB) y Bancolombia comenzaron a ser las acciones más beneficiadas con parte de los $7,6 billones que hoy y mañana el Grupo Gilinski entrega a quienes les vendieron participaciones en Grupo Sura (25,25%) y Nutresa (27,68%), empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).



(Vea: Qué ganaría Gilinski con segundas rondas de opa por Nutresa y Sura).

La razón es que la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) anunció los cambios en la canasta del índice Msci Colcap a raíz de la realización de estas operaciones y el título más destacado, con una participación del 16,216%, es Bancolombia preferencial. Le siguen en importancia, Ecopetrol, con 14,713%; ISA con 10,874%; Bancolombia ordinaria con 10,005% y GEB, con 7,361%.



En la nueva canasta el título de Grupo Sura cayó del puesto 6 al 9 y Nutresa del lugar número 7 hasta el 10.



De acuerdo con Daniela Triana, analista de renta variable de Acciones & Valores, este miércoles se hará el pago de $3,8 billones por las acciones de Grupo Sura vendidas en la opa y el jueves una cifra similar por las de Nutresa y se espera que al menos el 21% y hasta el 30% se reinviertan en acciones colombianas, especialmente las que ganaron participación en el índice Msci Colcap.



(Además: Grupo Gilinski se queda con el 27,68 % de Nutresa).



De acuerdo con Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero y bursátil certificado, apenas un 30% de los $7,6 billones producto de las opa se reinvertirá en acciones colombianas y otros recursos también se colocarán en otros instrumentos de inversión en Colombia y el exterior.



El analista considera que desde el lunes el ánimo comprador, aprovechando la liquidez, llegó a la bvc y este se mantendrá por lo menos en lo que queda de enero, pero después el mercado se calmará, y solamente la próxima emisión de acciones del GEB por alrededor de $3 billones, reanimarán al mercado.



UNA PARTE A RENTA FIJA



Con el supuesto, ya confirmado de que los títulos de Grupo Sura y Nutresa comienzan a perder relevancia, eso lleva a que no necesariamente toda la liquidez se reinvierta en acciones locales.



Para Germán Cristancho, jefe de Investigaciones Económicas de la firma Corredores Davivienda, la renta fija en Colombia de nuevo es atractiva por el alza en las tasas de interés y muchos podrán irse para ese tipo de papeles. Dice que los administradores de fondos de pensiones lo que reinvertirían en acciones locales es alrededor del 15%, los flujos de los ETF se reinvertirán al 100%, los flujos de extranjeros no se reinvertirán y las personas naturales volverán a colocar cerca del 20% esos recursos.



(Vea: Sura llama la atención por recursos sobre opa de Gilinski no resueltos).



En síntesis, de los $7,6 billones, los flujos hacia acciones colombianas serán de alrededor $1,6 billones y ahí las acciones de Bancolombia, Ecopetrol e ISA se beneficiarían, indica Cristancho.



$ 7,6 Billones es la liquidez que llegará al mercado por el pago que el Grupo Gilinski hizo de la compra del 25,25% de acciones de Grupo Sura y del 27,68% de títulos de Nutresa. En caso de ser exitosas las nuevas opas, el flujo de recursos subirá aproximadamente en $5 billones adicionales.

GILINSKI SUBE LA VARA Y VALORIZA SU COMPRA



Con la nueva opa lanzada por el Grupo Gilinski el lunes en la noche sobre Nutresa a un precio cercano a los $42.000, un 36% por encima de lo que pagó en la primera operación, ese conglomerado se la juega por buscar el objetivo inicial: el control del conglomerado procesador de alimentos.



La lógica indica que si más de 3.000 accionistas aceptaron el primer precio, que tenía una prima cercana a 40% con base en el deprimido precio de la acción, los que queden van a aceptar este nuevo precio, aunque no se descarta que algunos quieran forzar la realización posterior de una tercera opa, viendo el interés que el Grupo Gilinski está mostrando.



(No se quede sin leer: Las metas de Gilinski: más que ser mayor accionista de Sura).



Moreno dice que el GEA se quedó buscando recursos ante las autoridades “y no hicieron lo que se requiere. Acá en la Bolsa esto es con dinero. Es el fin del enroque accionario, pero no es el fin de las empresas”, aseguró.



Por su parte, Sebastián Toro de Arena Alfa, los nuevos precios de $39.000 por Sura y $41.900 por Nutresa son más acordes a una valorización más justa y tienen más sentido.



Y a la vez los Gilinski suben el valor de su inversión inicial. “Acumula acciones y luego empuja al alza con la nueva opa y da la impresión de que las acciones estaban baratas, de que compraron barato”.



Y asegura que las nuevas opas son por el poder y el control. “Mientras más tengan poder en las juntas directivas pueden entrar a Bancolombia y Grupo Argos, además, mientras más control tengan podrán desenrocar el valor oculto que por ser holding no se ve”.

Sin embargo, dice que por la valorización de otras empresas del GEA y su multiplicador, el valor en bolsa de Sura es de $45.000, por lo que la cifra que ofrecen en esta segunda opa podría estar baja.



Moreno advierte que si en las opas que se avecinan no llegan las acciones que Gilinski quiere, no se podría descartar una por Bancolombia, uno de los objetivos de ese grupo.

Los nuevos precios de la opa por Sura y Nutresa son acordes a una valorización

más justa COMPARTIR EN TWITTER

LA BOLSA VIVE UN PEQUEÑO ‘BOOM’



El mercado accionario colombiano volvió a registrar un fuerte incremento por la liquidez que se está observando tras las dos primeras opa de Nutresa y Grupo Sura. El índice Msci Colcap cerró en 1.585,23 puntos, con una valorización de 4,14%, tras una fuerte alza del 6% en la jornada del lunes.



(Siga leyendo: Cómo quedaría la junta de Nutresa con la entrada de Gilinski).



La fuerte liquidez se mostró con operaciones totales por $579.000 millones, superior en $200.000 millones al lunes.



Acerías Paz del Río, que cerró una opa de compra de un grupo colombiano y que seguirá en el mercado, subió el 30%, aunque las más beneficiadas fueron las acciones del GEA, así como las de Ecopetrol (3,44%) Bancolombia preferencial (2,86%) Bancolombia ordinaria (9,76%) Grupo Argos preferencial (9,27%) y Grupo Argos (5,83%).



PORTAFOLIO