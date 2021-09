‘Cerramos el 2021 con cerca de US$35 millones en inversiones’

En cuestión de semanas Esenttia, filial de Ecopetrol, pondrá en operación en Tocancipá (Cundinamarca) una planta industrial de resinas plásticas elaboradas de polipropileno y polietileno posconsumo, con la cual proyecta consolidarse como referente en el país y Latinoamérica de economía circular.



En diálogo con Portafolio, su presidente, Juan Diego Mejía, no solo explicó sobre los alcances del nuevo complejo, sino además de las inversiones en lo que resta del 2021 y 2022, así como los nuevos proyectos de la compañía.

¿Por qué Tocancipá para la nueva planta?



La principal razón fue por la materia prima. Y Bogotá, así como toda esta región, pueden abastecer de plástico para reciclar. Así no solo aseguramos la presencia de la empresa, sino que además hay una gran cantidad de clientes a los que podemos surtir de nuestros productos. Tocancipá, además de ser estratégico para nuestro negocio, es el lugar idea para desarrollar esta planta moderna de economía circular.



¿Cuál es la meta con esta nueva planta?



Fortalecer la presencia y el negocio de la compañía en el centro del país. Se producirán 12.000 toneladas de plástico posconsumo transformado en resinas orientadas a aplicaciones donde actualmente solo se usa plástico virgen, tales como botellas, empaques, termos y múltiples recipientes, entre otros. Esas resinas recicladas serán homogéneas, estandarizadas y sin contaminantes, con un proceso de purificación de alta calidad. Buscaremos ampliar las ventas de este insumos entre clientes, y potenciales clientes en el país.



¿Cuál será el beneficio de la planta en la región?



La planta tendrá un gran impacto social porque beneficiará a 3.000 recicladores de oficio, generando una contribución medioambiental positiva, ya que evitará que los residuos plásticos generados en el país lleguen a los rellenos sanitarios o a los cuerpos de agua. Es una conexión total con la economía circular.



¿Cuáles son los proyectos trazados a futuro?



Tenemos contemplados desarrollar más proyectos, por política no puedo explicarlos, pero están en estudio para su maduración. Tenemos una participación en el mercado nacional de resinas por encima del 75%. La comercialización de nuestros productos está en la mayor parte del país. Y exportamos el 60% de los productos que elaboramos.



¿Cuál es la proyección para el cierre del 2021?



Ha sido un año complicado. En el tema de los precios en la materia prima se ha presentado una volatilidad muy marcada con diferencias en tarifas entre Asia y EE. UU., que han creado una situaciones difíciles para el mercado.



Se ha sorteado las dificultades logísticas debido a la pandemia, que han afectado el costo de los fletes. Aún con esta situación, el 2021 será un año de buenos resultados ya que el nivel de exportaciones fue positivo.



¿Cuáles son los resultados proyectados?



Vamos a tener buenos resultados en términos de Ebitda, así como en ventas. Al final del año los números nos van a favorecer. Además, serán muy similares a los del año pasado. A pesar de la pandemia, para la compañía el 2020 fue un buen año. El ebitda calculado es un poco más de US$100 millones. Gracias a la alta cotización del dólar aumentamos mucho las ventas al exterior.



¿Cuál es la inversión trazada para el 2022?



En el presente año, la inversión estaría cerca a los US$35 millones. La del 2022 sigue en estudio, pero seguirá enfocada en proyectos de sostenibilidad y economía circular, así como en crecimiento de la producción. La cifra está en definición formal aún con el objetivo de mantener un plan de inversión sólido que asegure el largo plazo de la compañía.



¿Cómo analiza el panorama para el 2022?



El comienzo de año va a estar muy duro. No por el tema de la volatilidad en el precio de las materias primas, sino más por los temas logísticos. La apuesta es a seguir creciendo.



Seguiremos con la operación en Perú a través de nuestra filial, así como las ventas a 20 países. Tenemos nuestro mercado en Latinoamérica, incluido EE. UU. y Canadá, también Asia. Y a futuro estamos abiertos a cualquier posibilidad de recibir socios para adelantar nuevos proyectos, como son nuevas platas como la de Tocancipá para seguir desarrollando la economía circular.



Alfonso López Suárez