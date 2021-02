Cerrejón reinicia su operación férrea

Cerrejón ha reiniciado su operación férrea después de diez días de bloqueo llevado a cabo por un grupo de líderes comunitarios, por temas que eran completamente ajenos a la compañía.



“En Cerrejón tenemos la firme disposición de ayudar a las comunidades, pero no podemos seguir siendo el medio que se utiliza para llamar la atención del Gobierno sobre situaciones que nada tienen que ver con la empresa. Si la compañía no opera, perdemos todos, comenzando por La Guajira y sus comunidades. Estos bloqueos afectan la reputación y credibilidad de Cerrejón y del país como proveedor confiable de carbón para el mundo”, afirmó Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, en una carta abierta enviada a la opinión pública.



En este momento la empresa minera ya ha reactivado el paso de los trenes hacia Puerto Bolívar, con el fin de llevar carbón desde la mina para reiniciar las exportaciones.



“Agradecemos a todas las personas que ayudaron en la solución de este bloqueo, especialmente al Gobernador de La Guajira y su equipo. Esperamos que esta situación, que impactó la sostenibilidad de la empresa, no se vuelva a repetir. Es importante que La Guajira entienda que Cerrejón es una empresa guajira que trabaja en beneficio de los guajiros y donde la mayor parte de sus trabajadores son guajiros”, señaló Luis Marulanda, vicepresidente de Asuntos Sociales y Comunicación de Cerrejón.