'El problema actual no es falta de demanda, sino costo de producir'

César Ramos, gerente de Roott+Co, una marca ibaguereña que diseña y comercializa ropa y calzado de moda, explica que en medio de la reactivación que vive el sector, los costos de las materias primas se han elevado de tal manera que han tenido que trasladarse al precio de las prensas al consumidor final.



La empresa espera sumar un centenar de tiendas en el 2024 y explica sus planes para retomar las exportaciones a Ecuador y Centroamérica.



¿Cuál es la historia de Roott+Co?



Es una empresa que se dedica al diseño, producción y comercialización de prendas de moda, muy enfocada a un público de espíritu joven. Empezó hace 25 años es la ciudad de Ibagué. El 90% del producto lo elaboramos aquí en nuestras plantas, con mano de obra tolimense, y un 10% es importado.



Nos encargamos de comprar las materias primas y transformarlas para llevarlas al público a través de tres canales. El primero, es una red de 74 puntos de venta en 33 ciudades del país. También tenemos una red de distribuidores, unos 200, que son almacenes que venden varias marcas. Y, por último, tenemos un canal que se dedica a la parte institucional, con las dotaciones para las empresas. Tenemos 500 empleados



¿Cuál es el estilo de ropa que ofrecen?



Nuestra propuesta de valor está enfocada a llegar con un producto muy actualizado y democratizar la moda con un buen precio, sin sacrificar calidad y tendencias. Nos preocupamos mucho en la parte de diseño y la innovación.



¿Cuál es el plan de expansión?



Nos proponemos al 2024 tener 100 tiendas a nivel nacional y estamos haciendo unos pilotos para volver a exportar. Lo hicimos hace unos 10 años, tuvimos una mala experiencia pero lo estamos retomando. Igualmente, tenemos un plan de reconversión tecnológica con el fin de ser más responsables ambientalmente de nuestros procesos.



¿Cómo trabajan en la sostenibilidad?



Ya empezamos con la parte de lavandería, donde invertimos en unas máquinas láser que hacen que se consuma mucho menos agua y químicos en el proceso de acabado de los jeans.



Para lavar un jean normal, por lo general se desperdician casi 100 litros en el proceso de hacer la tela y de cumplir con el lavado tradicional. Ahora hay técnicas que reducen esa cantidad a 5 litros y a eso es a lo que apunta la industria.



Igualmente, empezamos una campaña de recoger las prendas usadas y reutilizar esas fibras en la producción de nuevas materias primas y recircular un poco el producto. Sabemos que debemos preocuparnos más por el destino final de lo que hacemos. Además, en estampación estamos trabajando con tintas ecológicas y estamos adquiriendo materias primas que tengan componentes como algodón orgánico o poliéster reciclado. Y hacia allá estamos enfocando la empresa.



¿Qué tan avanzado está el objetivo de exportar y a qué mercados?



Ya estuvimos en Panamá, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Costa Rica. Y la idea es retomar esos países donde se facilita la negociación por ubicación geográfica y por condiciones comerciales. Hemos exportado nuevamente a Ecuador y hemos explorado Centroamérica. El precio del dólar nos favorece y la moda colombiana tiene aceptación en esos mercados.



Hace unos años por la situación, se perdió la plata invertida en Venezuela. Además no conocíamos de los otros países y nos aventuramos muy rápido a exportar. Como ya vemos que estamos haciendo un buen cubrimiento a nivel nacional, empezamos a analizar la comercialización en el exterior.



¿Cómo siente el clima de reactivación del país y la demanda de prendas de vestir?



Pues nosotros con los cierres del 2020 hicimos lo que se pudo en la plataforma online y se nos cayó mucho la venta. Pero una vez pudimos abrir tiendas, la reacción del público fue muy buena. El segundo semestre del año pasado estuvo bien y esto ha sido un buen año.



Creemos que vamos a rematar el año muy bien, tenemos unos crecimientos de más del 30 % sobre el 2019. Lo que yo percibo en el gremio es que nos va bien a todos. El problema ahora no está en la demanda, lo que se ha vuelto un problema en nuestro negocio son los costos. El algodón está carísimo, ha subido en el último año más de 35% a 40%, los fletes marítimos están muy altos está más de 500% a 600% para atraer las materias primas y el dólar es costoso. Entonces el abastecimiento se ha visto afectado. El problema en este momento no es de falta de demanda sino de poder producir.



¿Y el precio al consumidor final?



Lo anterior sumado al dólar, ha impactado los precios un 15% a 20% al consumidor final. Es una situación que se ha presentado en todas las marcas.



