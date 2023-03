Empresa busca expertos en controlar ChatGPT

La influencia de las inteligencias artificiales (IA) parece no tener límites, pues estas herramientas están siendo cada vez más utilizadas por personas y empresas en por de la productividad o entretenimiento.



No obstante, el carácter que algunas organizaciones han empezado a utilizar las IA para mejorar su productividad, al punto que estas tecnologías se volvieron un elemento cada vez más indispensable.



(Meta estaría trabajando en una nueva plataforma similar a Twitter).



Uno de los casos es el de LayerX Inc, una empresa japonesa especializada en transacciones comerciales, estaría pidiendo como requisito de trabajo que los aspirantes a los puestos operativos de esta startup el ser experto en el uso de ChatGPT.



La empresa tiene la confianza de estar en el lado correcto en una situación en la que el debate sobre como las IA pueden, hasta cierto punto, quitarle el trabajo a las personas en puestos operativos por temas de costos y productividad.



(¿El trabajo soñado? hombre es alquilado para no hacer nada).



“Reconocemos que ChatGPT no es perfecto”, mencionó Takaya Ishiguro, director de recursos humanos de LayerX, en una entrevista citada por Bloomberg. “Sin embargo, también es peligroso tener demasiado miedo a utilizar nuevas tecnologías”.



Durante los procesos de selección que hace la empresa, se le pide a los aspirantes que le den instrucciones precisas para ChatGPT. Los evaluadores, entonces, comienzan a evaluar el inicio del ejercicio, mirando si la IA es capaz de cumplirla a cabalidad. También le piden a los aspirantes hacer investigaciones sobre las limitantes de esta tecnología.



(Lo que se sabe de la megaciudad que construiría el magnate Elon Musk).



La empresa, con este procedimiento, busca construir un área para poder estudiar la efectividad de ChatGPT para cumplir instrucciones, teniendo en cuenta que esta tecnología no es ajena a cometer errores, por lo que se busca minimizarlos lo máximo posible.



“Es importante incorporarse rápidamente a las nuevas tecnologías. Creo que los candidatos se están quedando atrás respecto a la tendencia si lo han probado en este momento”, agregó Ishiguro.



(Inteligencia artificial es capaz de crear emisora de radio sin humanos).



PORTAFOLIO