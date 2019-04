Chevron, con la mayor tajada en actividad ‘offshore’ del país

La aprobación de ajustes al modelo de contrato (minuta) de exploración y producción costa afuera (offshore), no solo reactivó esta operación con la entrada de nuevos jugadores, sino que de paso reacomodó el ajedrez para su desarrollo.



El primer paquete de nueve convenios, cinco ya firmados, y cuatro por sellar, realizados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dejó sobre el tablero solo a siete empresas (Petrobras, Ecopetrol, Repsol, ExxonMobil, Shell, Noble Energy y Chevron) que serán las encargadas de adelantar las tareas en aguas del mar Caribe.

Pero sin duda, una de las petroleras que, para los analistas del sector petrolero del país, sacará la mejor tajada en este movimiento es Chevron, ya que al comprar toda la operación mundial de Anadarko por US$33.000 millones, prácticamente se queda con los bloques que ésta última venía desarrollando al frente de las costas de Córdoba y Sucre.



LA CEREZA DEL POSTRE



Y son precisamente estos cuatro contratos que le quedan pendientes por suscribir a la ANH, y que para los analistas del sector consultados por Portafolio, terminarán a corto plazo en manos de Chevron, aunque los suscriba Anadarko.



Y afirman con total certeza que el movimiento se “viene convirtiendo en la cereza del postre” en la reactivación de las actividades costa afuera en el mar Caribe.



Una de las fuentes consultadas resaltó que, lo que más ha llamado la atención de esta transacción, es que Chevron operará los bloques de los cuatro contratos a través de Anadarko, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), así como la ANH avalen la compra-venta.



Recalcó que una vez la primera tenga el beneplácito de la SIC, ya puede asumir la operación con el rótulo de Chevron.



Este diario pudo establecer con fuentes de la ANH que en la última semana de abril o la primera de mayo se realizaría la firma de los cuatro contratos restantes con Anadarko, y cuyo monto superaría los US$600 millones.



“Muy pronto celebraremos estos cuatro contratos restantes con Anadarko”, puntualizó Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH durante su intervención el jueves pasado en el Congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).



Los analistas consultados por Portafolio coincidieron en señalar que al hacerse con los activos de Anadarko, la multinacional Chevron reforzará su posición en la actividad de exploración y producción, sobre todo en yacimientos no convencionales y tareas en aguas profundas.



“Esta transacción incrementa la fortaleza de Chevron. La combinación de activos de primera calidad de Anadarko con nuestra cartera fortalece nuestra posición de liderazgo. Crea oportunidades de crecimiento atractivas en áreas que responden a las fortalezas operativas de nuestra compañía y subraya el compromiso con las inversiones de corto ciclo y mayor rendimiento”, señaló el presidente y CEO de Chevron, Michael Wirth, a través de un comunicado.



UN NEGOCIO REDONDO



Como parte de la transacción, Chevron asume los activos que Anadarko desarrolla en Colombia, donde tiene una asociación con Ecopetrol para la exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas, y que a su haber ya registra su primer descubrimiento: el pozo Kronos en el 2015.



Así mismo, Chevron se queda con la operación que Anadarko posee en cuatro bloques: COL 1, COL 2, COL 6 y COL 7, y cuya participación por cada uno es del 100%.



Además, en el área de Grand Fuerte, desarrolla con una participación del 50% el pozo de exploración Purple Angel-1, donde se encuentra el prospecto Gorgon.



A esta operación Chevron suma la que viene desarrollando en conjunto con Ecopetrol desde hace 40 años, que es el campo de gas natural Chuchupa, en elbloque Tayrona, al frente de las costas en La Guajira.



De igual manera, tiene a su cargo en el onshore, y en mismo departamento el campo Ballena. Entre ambas operaciones, la producción diaria neta de la citada multinacional en el 43% de gas natural que consume el país.



“Chevron no se va a ir de Colombia. No cerrará sus tareas en el país. Estamos buscando oportunidades para fortalecer nuestra operación, tanto en convencionales, como en yacimientos no convencionales, y de paso la operación offshore. Llevamos 90 años de presencia en Colombia y nos quedaremos por otros 90 y más”, resaltó Marc Pyne, presidente de Chevron Colombia.



Los analistas consultados subrayaron que Chevron con su reorganización de operaciones a nivel internacional, también lo hizo con la que tiene en Colombia, ya que su meta global es la de incrementar los objetivos diarios de producción de petróleo y gas aprovechando nuevas reservas mediante adquisiciones, como fue la de Anadarko a nivel mundial.



Su administración calcula adquirir entre US$15.000 y US$20.000 millones en activos entre 2020 y 2022 después de que cierre la transacción. Y utilizará los ingresos de la venta para reducir su carga de deuda y devolver el efectivo a los accionistas.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio