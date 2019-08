China exige a Trump que cumpla su palabra y permita negocios de Huawei

Pekín reclamó este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, que "cumpla con sus compromisos" y permita que las empresas de su país puedan continuar con los negocios de la tecnológica china Huawei en EE.UU., a la que en mayo impuso un veto para restringir su actividad comercial en ese país.



“Durante el encuentro entre los presidentes de China (Xi Jinping) y de EE.UU. en Osaka, EE.UU. dijo que permitiría que sus compañías suministrasen a Huawei. ¿Cuándo y cómo va a cumplir con sus compromisos? Afecta a la reputación y a la credibilidad de EE.UU.”, dijo en rueda de prensa Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.



(Trump defendió su férrea política comercial con China).



"El mundo está mirando. Esperamos que EE.UU. pueda cumplir con su palabra y poner fin a la opresión irracional y a las sanciones contra empresas chinas, incluida Huawei", agregó.



Esta fue la respuesta de las autoridades chinas a unos comentarios de Trump de este domingo, en los que aseguraba que su Administración no quiere hacer negocios con Huawei.



"Huawei es una compañía con la que no podemos hacer negocios", aseguró.



En mayo pasado, Washington prohibió a Huawei vender sus equipos de telecomunicaciones a empresas estadounidenses por sospechar que la compañía china pudiera aprovechar esos sistemas para el espionaje.



No obstante, en la tregua comercial acordada entre Xi y Trump en junio, Washington accedió a permitir que la compañía vendiera pequeños componentes, como chips, a empresas estadounidenses.



El permiso de venta de algunos de esos productos está vigente hasta mañana 19 de agosto. Consultado este domingo, Trump insistió en que la compañía es una "amenaza a la seguridad nacional" y anticipó que mañana tomará una decisión al respecto.



"En este momento parece mucho más que no vamos a hacer negocios. No quiero hacer negocios en absoluto, porque es una amenaza a la seguridad nacional", insistió. Medios especializados, entre ellos The Wall Street Journal, habían revelado que el Departamento de Comercio evaluaba ampliar el permiso para que Huawei continuara sus negocios con empresas estadounidenses.



EFE