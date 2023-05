Chocolisto dona gafas a más de 3.000 niños a nivel nacional

La iniciativa se llevó a cabo junto a Sajú y la ONG Save The Children

Chocolisto, mediante su compromiso con la niñez colombiana, anunció, en alianza con Sajú, un emprendimiento de fabricación de gafas y accesorios, la donación de anteojos para más de 3.000 niños y adolescentes.



Para darle vida a esta iniciativa, ambas marcas decidieron darle un segundo uso al plástico de las tapas de los tarros de Chocolisto para así fabricar las gafas.



“Entendiendo y profundizando sobre las barreras de acceso a la educación a las que se enfrentan nuestros niños, encontramos que una de las más significativas tiene que ver con la salud visual desatendida, un acceso limitado a médicos especialistas que permitan hacer diagnósticos acertados, y a la falta de recursos económicos de los padres y cuidadores para poder acceder a gafas formuladas”, mencionó Mónica Giraldo Orozco, jefe de mercadeo global de Nutrición y Salud de Compañía Nacional de Chocolates.



La iniciativa también contó con la participación de la ONG internacional Save the Children, la cual ha trabajado por los derechos de los niños a nivel mundial, y la cual brindó su grano de arena liderando brigadas de consulta, diagnóstico, formulación y entrega de gafas a los menores de edad.



“Para Save the Children Colombia, consolidar las alianzas con el sector privado que beneficien a los niños y niñas más vulnerables, representan un ejemplo de compromiso social inclusivo y es una de nuestras prioridades. En especial la niñez que por vivir en contextos de conflicto, migración y pobreza ven limitado su acceso a servicios de oftalmología, que limita sus posibilidades para aprender y desarrollar su máximo potencial”, comentó María Paula Martínez, directora de Save the Children Colombia.



