Chocoramo llegó a 50 años: su plan exportador para América y Europa

Productos Ramo celebra medio siglo del icónico Chocoramo y anuncia un esfuerzo exportador importante, según reveló a Portafolio Bernardo Serna, presidente de la compañía.



Acaba de empezar a distribuir el producto insignia en México, y en Estados Unidos recién llegó a Texas y tiene en la mira California.



(Vea: Las marcas nacionales con mejor reputación en Colombia).



¿Qué significa Chocoramo para la compañía?



Es una parte fundamental, representa los valores de la empresa que ofrece calidad, sabor y frescura. Chocoramo es un ícono y creo que con sus 50 años también representa valores de la colombianidad.



Para nosotros es un orgullo tener un producto que represente eso y es una responsabilidad grande manejar una marca que tenga ese valor dentro de un país.



Por eso estamos haciendo tantas actividades para celebrar. Iniciamos con la alianza con McDonald’s, estamos haciendo el lanzamiento de una línea de ropa con Offcorss para reconectarnos con los niños y vendrán más cosas.



¿Qué representa en términos de negocios?



Nació el 21 de septiembre de 1972, partió del ponqué Gala, otro producto icónico, cuando se decidió cubrirlo de chocolate. En ese momento se lanzaron 15.000 piezas al día y hoy estamos produciendo cerca de 600.000 diarias. A la fecha llevamos 162 millones vendidos en Colombia y con las proyecciones vamos a completar 200 a 230 millones al cierre de diciembre.



Producimos y distribuimos a nivel nacional y también exportamos a países como Estados Unidos, y Canadá y acabamos de arrancar México este mes. Chocoramo es la marca insignia.



(Vea: Chocoramo cumple 50 años y lo celebra con una línea de ropa).



¿Tienen un plan de exportación concreto?



Hemos ido creciendo a buenas tasas y desde este año estamos arrancando proyectos nuevos como México, España, Ecuador, Perú, Venezuela. Vamos a hacer un esfuerzo exportador importante en los próximos 3 a 5 años, obviamente sin descuidar nuestro mercado natural, muy bueno, creciente y boyante en Colombia.



¿Cuál es el plan en España?



Tenemos un proyecto muy importante a ver si a partir de esa distribución podemos entrar a otros mercados en Europa.



En los países que he mencionado hay una comunidad importante de colombianos, el llamado mercado nostálgico. Lo que estamos haciendo en Estados Unidos y Canadá es tratar de que más consumidores que no son colombianos empiecen a adoptarnos dentro de sus elecciones de snacks.



En Estados Unidos tenemos ya hasta un empaque diseñado especialmente para este mercado anglosajón y, adicional, tenemos nuestro Chocoramo de toda la vida con el empaque colombiano. Y eso queremos hacer en otros países como Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú.

Chocoramo sacó una línea de ropa por sus 50 años. Productos Ramo

¿Piensan exportar otros productos del portafolio?



Por ahora Chocoramo en sus diferentes formatos, y vamos a hacer algunos envíos con otros productos como el ponqué tradicional, los Ramitos, la tajada Gala. Sobre todo en los mercados cercanos a Colombia.



¿Qué espera de Venezuela?



Somos entusiastas y creemos que se va a poder cubrir un buen mercado porque hay muchos colombianos allá. Seguramente los temas logísticos y de pagos se van a resolver porque para ambos países es muy bueno el intercambio comercial. Estamos atentos para avanzar.



¿Cuáles son las zonas de interés en EE. UU.?



Somos muy fuertes en la parte superior que comprende, por ejemplo, Nueva York y New Jersey, y en la Florida.



Precisamente, la semana pasada lanzamos la distribución en Texas, un estado relevante por el mercado latino. Estamos explorando abrir en California.



¿Cuál es la meta exportadora?



Hoy es casi el 2% de las ventas y si seguimos avanzando en los próximos cinco años podemos tener casi hasta el 5%, teniendo en cuenta que será una compañía más grande.



¿Cómo les ha ido y cómo esperan terminar el 2022?



Venimos del paro del año pasado, alzas desmedidas en las materias primas y los problemas logísticos. Hemos tenido que hacer muchos trabajos internos para poder no trasladar todo eso al consumidor.



Estamos teniendo un año bueno en crecimiento tanto en valor como en como en volúmenes, vamos a cerrar bien el 2022, excediendo las expectativas que teníamos al inicio.



(Vea: Superindustria otorga color anaranjado a productos Ramo para identificar sus productos).



¿Cómo ve el futuro?



Productos Ramo es una compañía que tiene 72 años la incertidumbre que se ha vivido o que vive el país siempre se ha tenido.



Vamos a seguir trabajando para construir país y estamos muy focalizados en ver cómo le damos mejores condiciones a nuestra gente, cómo creamos empleo, cómo seguimos creciendo como empresa para poder aportar al país porque me parece que esa es la función de las empresas.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio