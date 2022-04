Chris Bannister deja el cargo de CEO de Wom Colombia

A través de un comunicado, la compañía Wom anunció que hasta hoy Chris Bannister se desempeña como su CEO en Colombia. El ejecutivo Ramiro Lafarga, que cuenta con amplia trayectoria en el sector de telecomunicaciones en Latinoamérica y Europa, será el que ocupará el cargo a partir del próximo 20 de abril.



"Habiendo lanzado una compañía desde cero en medio de la pandemia y de haber asegurado el crecimiento operativo y comercial de Wom con la apertura de más de 230 tiendas y 160 quioscos a nivel nacional, empleando más de 2.300 Womers, y desplegado una red propia en 4G que hoy cubre a más de 45 millones de colombianos, ha llegado el momento de completar mi rol en Wom", dijo el CEO saliente Chris Bannister.

"Mi viaje con Wom me ha permitido experimentar cuán talentosos y apasionados son los colombianos. Me gustaría agradecer a todos y cada uno de los Womers por su tremendo trabajo y compromiso, a los usuarios por confiar y creen en nosotros y a los colombianos que me recibieron con los brazos abiertos y con calidez”, agregó.

Asimismo, Bannister, quien logró consolidar el operador Wom en Chile y abrir el cuarto operador en Colombia, señaló que seguirá trabajando de la mano de la familia Novator en otros proyectos.