TransMilenio podría dejar de operar en agosto: ¿qué camino le queda?

El futuro de la operación de Transmilenio por lo que queda de este año tendrá un día decisivo este martes en el Concejo de Bogotá. Allí se reanudará el debate en el que se pide una adición por 1,5 billones de pesos para su plan de rescate económico.



Según el gerente del sistema masivo, Felipe Ramírez, se precisa de estos recursos para llegar a fin de año, pues de lo contrario TransMilenio operaría únicamente hasta finales de agosto y en septiembre suspendería el servicio.



El directivo explicó que con el dinero se busca sopesar la disminución de ingresos producto del covid-19. Agregó que el déficit financiero que trae el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá tiene dos componentes



“Por una parte, como ocurre con la gran mayoría de sistemas de transporte público masivo a nivel mundial, los costos operacionales son mayores que los ingresos recibidos por el pago de la tarifa, razón por la cual estos deben ser subsidiados para no elevar el costo del pasaje para los usuarios”, indicó.

Situación financiera de TM no es exclusiva de Bogotá, todo el transporte público en el mundo está pasando por situación similar. Covid ha generado este difícil momento para el sistema público que moviliza a los + vulnerables. El 87% movilizado en TM pertenecen a estratos 1, 2 y 3 https://t.co/qtXbKH6AkN — Felipe Ramírez (@felipe_ramir) July 26, 2021

Sobre el otro factor sostuvo que por la pandemia del Covid-19 la demanda de usuarios se redujo hasta en un 84% y actualmente se encuentra cerca del 50% de la demanda usual.



La propuesta explicada por la alcaldesa Claudia López sostiene que entre el Distrito y la Nación financiarían de manera conjunta el déficit correspondiente a la disminución de ingresos producto de la pandemia, no al diferencial entre el costo de operación y el dinero que ingresa por el pago del pasaje.



“El Gobierno Nacional va a cofinanciar el 50 % del déficit que le causó al Sistema el Covid. En el año 2020 y año 2021 el Sistema, y todos los sistemas de transporte masivo en Colombia, han tenido unas pérdidas muy grandes, entonces tenemos que hacer una vaca, literalmente", dijo.



Finalmente, Ramírez recordó que el 87 % de los bogotanos que se mueven en TransMilenio son estratos 1, 2 y 3, que son parte fundamental de la reactivación económica y por eso el sistema no puede parar.



