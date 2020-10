Consejos tecnológicos para crecer en entornos empresariales inestables

Muchos líderes empresariales tienen la idea de que el crecimiento no debe tener límites claros. Como si la economía de escala no tuviera techo, curva ni punto de saturación, y todo crecimiento impulsara ahorros de costos proporcionales, eficiencias operativas y mejoras tecnológicas. Esto no siempre es cierto. Muchas organizaciones se resisten a reconocer esos límites por temor a ser consideradas poco ambiciosas.



Temas como los plazos de investigación y desarrollo, la escasez de talento, los costos de almacenamiento de datos, las ventas, las demandas de soporte y los gastos en productos de software pueden conspirar para limitar el crecimiento y la expansión de una firma, más allá de los cuales esta no puede reclamar ahorros de escala.



En 2020, el mundo entero está lidiando con niveles sin precedentes de ansiedad sobre el futuro. Aun así, eso no significa que las empresas o los líderes vayan a renunciar a los objetivos planteados antes del Covid-19. Hay muchas formas de crecer responsablemente, sincronizarse con la demanda del mercado manteniendo el impulso para los próximos años.



Por lo anterior, les comparto cinco consejos tecnológicos para lograr que su negocio crezca de manera responsable en entornos empresariales inestables:



1. Evite invertir dinero en productos de software innecesarios



Uno de los mitos más comunes es que para crecer de manera vertical es necesario contratar servicios costosos de software. Las empresas se ven presionadas a comprar licencias con contratos estrictos, a proveedores que prometen tiempos cortos de comercialización, infraestructura y soporte técnico integral. Muchos negocios pueden encontrar que estos proveedores no cumplen con todo lo prometido.



Antes de invertir en software, realice un análisis profundo de las necesidades de su empresa. Esto le ayudará a descubrir que muchas pueden solucionarse con algunos cambios en la estrategia de negocio o con solo invertir en una aplicación que le permita resolver algún problema en específico.



2. Convierta a la Inteligencia Artificial en un aliado



Cada vez más plataformas tecnológicas incluyen Inteligencia Artificial (IA) dentro de sus procesos. Esto les permite cumplir con efectividad las tareas que se programen, desde brindar respuestas al cliente en todo momento (vía chatbots) o manejar gran cantidad de datos que ayude a identificar oportunidades de negocio presente y futuro.



También, la IA funciona para elevar la productividad laboral al facilitar los procesos internos y resultados de negocio. Además, de mejorar en la comunicación ya que puede integrar el historial de conversación con el cliente, los correos electrónicos y hasta "aprender" su lenguaje para identificar palabras o frases claves.



Hoy en día ya no es suficiente mantener una relación con su cliente de la manera tradicional, así que apóyese en herramientas de última generación que utilicen IA y no solo le facilitarán las relaciones con sus clientes y proveedores, sino que le permitirán escalar su negocio al siguiente nivel de manera rápida y organizada.



3. Haga crecer su talento, no lo compre



Otro error común es considerar que los mejores talentos se consiguen en el mercado y es imposible desarrollarlos en casa. Con las condiciones actuales, si una empresa pequeña o mediana pensara en contratar -por ejemplo- a un desarrollador premium, seguramente se encontrará con salarios altísimos que limitarían sus opciones de crecimiento.



Para estos casos, lo mejor es replantear el camino y considerar contratar jóvenes, que puedan crecer junto con su empresa. Así lo hacemos en Zoho, donde gran parte de nuestro personal solo tiene estudios de secundaria y nosotros nos encargamos de brindarles la capacitación adecuada a nivel técnico y universitario que necesitan para hacer un excelente trabajo.



Si se arriesga con alguien y aumenta sus habilidades internamente, esa persona permanecerá más tiempo y proporcionará un alto valor. Eso sí, sea realista sobre qué conocimientos previos son necesarios para algunos trabajos determinados. Descubrirá posiciones que serán mejor atendidas por gente joven sin títulos que por personas con doctorados.



4. Tenga cuidado de aplicaciones que dicen ser "gratuitas"



Para un emprendedor las aplicaciones gratuitas pueden ser una solución para ahorrar dinero, ya que pueden utilizar herramientas para hacer crecer sus negocios sin ningún costo. Pero hay que considerar que nada es gratuito. Muchas empresas que utilizan esta propuesta de regalar sus aplicaciones pueden usar su información personal como moneda de cambio frente a terceros, lo que puede vulnerar sus datos privados.



Es importante que siempre revise cuidadosamente las herramientas digitales que adquiera en todo momento. No importa el tamaño de su empresa, fíjese en la propuesta de privacidad del proveedor digital, así como en su modelo de negocios. Existen en el mercado compañías que no almacenan datos personales o que pueden brindar una opción más efectiva.



5. Ayude a sus clientes a ayudarse a sí mismo



Cualquier empresa en crecimiento comprende que la atención al cliente debe expandirse al ritmo de su base de usuarios. Los eventos como las reuniones de clientes y las sesiones de capacitación gratuitas son acciones de alto valor y baja inversión que pueden ayudar a las empresas a satisfacer la demanda de los clientes, fomentar la comunidad y aumentar la visibilidad de la marca. Construir una red de soporte de software integral lleva tiempo y generalmente funciona mejor para las empresas que favorecen el crecimiento sostenible y el éxito a largo plazo en lugar de la penetración inmediata en el mercado y las ambiciosas proyecciones de crecimiento.



Hay mucho que considerar cuando se trata de administrar y expandir un negocio, especialmente cuando las crisis y la incertidumbre nos rodean. Eso hace que sea aún más importante para los directores ejecutivos y líderes pensar críticamente sobre los posibles beneficios y desventajas de la mentalidad de "siempre estar creciendo".





Por Vijay Sundaram, Director de Estrategia de Zoho Corporation

​Especial para Portafolio.co