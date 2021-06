Cinco razones para que las pymes adopten la firma electrónica

“Por favor, firme aquí”. Desde marzo de 2020, cuando se decretó la pandemia del covid-19, la frase dejó de escucharse en los ambientes de negocio de toda Latinoamérica. Pequeñas y medianas empresas de la región, cuyas actividades de negocio aún dependen del papel y de la interacción humana directa, han resentido esta situación.



Por lo anterior, Adobe, experta en soluciones digitales, orienta a estas compañías para acelerar procesos –con clientes, proveedores y socios– que requieran una firma y así evolucionar digitalmente.



Este bajo nivel de digitalización de las Pymes, que representan el 99.5% de las empresas en Latinoamérica, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), aumenta su riesgo ante la crisis sanitaria.



En efecto, según el Banco de Desarrollo de América Latina, en plena pandemia, menos del 40% de las pymes pudo desarrollar canales de venta digitales. En tal contexto, no sorprende que la OCDE estime que en Latinoamérica y el Caribe, la crisis sanitaria causará el cierre de 2,7 millones de empresas, la mayoría Pymes.



“La firma electrónica puede ser uno de los primeros pasos en la transformación digital de una Pyme; y uno de los más beneficiosos en la llamada Nueva Normalidad: con esta innovación, las empresas pueden, entre otros beneficios, impulsar sus ingresos al acelerar los procesos necesarios para cerrar una venta”, afirma Dario Llorente, Head of Latam Channel Sales at Adobe.



• Es una innovación económicamente accesible. Las soluciones de firma electrónica de Adobe se pueden aprovechar desde la nube; con base en un pago mensual fijo y sin que sea necesario invertir en nuevo software o hardware.



• Es una tecnología con impacto al negocio. Al evitar la generación, gestión y traslado de documentos físicos que requieren una rúbrica, esta innovación reduce los ciclos de firmas, que pasan de 8 días a 3 horas.



• Proceso más veloz, ventas más rápidas. Como acelera los procesos de rúbrica que son necesarios para cerrar una venta, la firma electrónica puede incrementar potencialmente los ingresos de un negocio en un 20%.



• La e-firma influye en el consumidor. El manejo de documentos digitales, en donde la firma electrónica es un elemento central, se convierte en un factor clave para una óptima experiencia del cliente (CX). 48% de las empresas considera que la gestión de documentos digitales ayudó a mejorar la CX durante la pandemia.



• Son rúbricas seguras y confiables. Las soluciones de Adobe, por ejemplo, garantizan que las firmas electrónicas sean creadas, administradas y almacenadas en línea con los máximos estándares de seguridad y cumplimiento, tales como ISO 27001, PCI DSS o SOC 2 tipo 2.