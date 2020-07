Cine Colombia aplaza decisión de abrir autocine de Unicentro

Debido a las actuales circunstancias de contagio que vive el país y en particular Bogotá, Cine Colombia tomó la decisión de aplazar la apertura del autocine en el Centro Comercial Unicentro, al norte de la ciudad.



(Lea: Luz verde al piloto de autocine en Unicentro)



Hace unos días, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, había dado luz verde al piloto para el funcionamiento de este entretenimiento, que volvería al país tras 50 años, y que cuenta con estrictos protocolos de bioseguridad que ya fueron acordados con la Secretaría de Salud de Bogotá.



(Lea: Las nuevas apuestas de Cine Colombia tras el coronavirus)

No obstante, a través de su cuenta en Twitter, Munir Falah, presidente de Cine Colombia, ha reiterado que, independiente de las autorizaciones que provengan de las distintas autoridades del gobierno, no abrirá ni el autocine ni los cines tradicionales sino cuando lo considere oportuno y hasta no sentir que los colombianos estén lo más seguros posible.

Cine Colombia comparte totalmente las medidas estrictas que la Alcaldesa @ClaudiaLopez impone.



No tenemos interés en abrir el Autocine de Bogotá en las actuales circunstancias de contagio.



Lo que sí queremos es tener todo aprobado para cuando llegue el momento oportuno. — Munir Falah (@MunirFalah) July 15, 2020

"Cine Colombia no tiene ningún interés en abrir su Autocine en las presentes circunstancias de Bogotá. Sin embargo, amablemente le solicitamos a las Secretarias de Salud y Cultura del Distrito que se pongan de acuerdo con los Ministerios respectivos", dijo Falah.



En ese sentido, agregó que comparte las medidas tomadas por la alcaldesa López frente a la pandemia, pero insistió en querer tener todo aprobado para cuando llegue el momento oportuno de la reapertura.