Cine virtual: la pantalla grande se vuelve chica

La emergencia sanitaria actual generada por el coronavirus ha despertado la iniciativa de empresas propietarias y distribuidoras de películas nacionales y extranjeras, para que los cinéfilos puedan seguir disfrutando del cine, por ahora no en las salas tradicionales de exhibición, sino de forma virtual incluso desde su casa (por computador, SmartTV o dispositivos electrónicos tales como tabletas y celulares).



Adicionalmente, el centro comercial de Unicentro en Bogotá, en alianza con Cine Colombia, anunció la creación de Unicentro Al Parking para disfrutar del cine desde su carro.



El modelo de autocine comenzará a funcionar desde el 20 de junio. El lugar esta siendo adecuado y tendrá capacidad para 110 vehículos.



EL CINE VIRTUAL



Para el nuevo esquema de cine virtual que está disponible para los usuarios no se necesita una autorización especial de parte del Ministerio de Comunicaciones, dado que si ya se tienen los derechos de propiedad o los contratos para exhibir las películas, lo que se propone ahora es una nueva modalidad.



¿En qué consiste este nuevo modelo de entretenimiento en casa? El servicio que comenzó a ofrecerse al público contempla la posibilidad de “comprar” o alquilar películas para verlas virtualmente.



Las nuevas plataformas, que ya están en el mercado ofreciendo sus servicios son: Cineplaymas de Cineplex), en su sala de cine virtual, dispone solo películas de estreno.



Entre tanto, Cineco/Plus de Cine Colombia, (unida por ahora con Mowies), ofrece películas comerciales, cine arte, cine colombiano, contenido alternativo y documentales.



Además, Cineco/Alternativo es una opción especializada en contenidos de arte, música, cultura y conciertos.



De la misma manera, Idartes también ofrece diversas películas en su plataforma Cinemateca Bogotá.



Para conocer la lista de films disponibles para alquilar o comprar es necesario entrar a la página de cada una de las distribuidoras.



CÓMO OPERA EL SISTEMA



Los usuarios solo deben pagar la película que deseen ver, sea para renta o para compra. El modelo no obliga a pagar una cuota fija mensual.



Los interesados deben registrarse en las respectivas plataformas, con los datos básicos, incluyendo nombre y apellido, número de identidad y correo electrónico.



El precio de cada película varía según la plataforma: pero oscila entre 8.000 pesos si es alquiler, y 15.000 pesos si es para compra.



La confirmación de la solicitud llega al correo electrónico del usuario, identificada con un link del título adquirido. (Por cada transacción de alquiler) se tiene la posibilidad de ver la película dentro de las 48 horas siguientes.



Las condiciones indican que es necesario hacer una transacción por cada título que se quiera comprar o alquilar, en tanto que es posible pagar con tarjeta de crédito o desde la cuenta débito a través de PSE.



¿CINEPLAYMAX?



Elba McAllister, gerente general de Cineplex, asegura que “CineplayMAX es una sala de cine virtual donde estaremos presentando de siete a ocho películas que iremos rotando, dependiendo de su recepción”.



La empresaria dice que serán ofrecidas películas de Cineplex, y de otros distribuidores. También se incluirán festivales de cine que, mientras es posible volver a la normalidad, serán online o híbridos, presencial y virtual.



“Estamos invitando a los exhibidores independientes para que hagan parte de esta iniciativa, para la promoción de películas en la cartelera virtual. Por medio de la comunicación directa con sus seguidores, los invitarán para adquirir boletos virtuales”.



De acuerdo con McAllister, cuando las salas de cine regresen a la normalidad, CineplayMAX será una opción de cine de continuidad para que “los espectadores que no hubieran alcanzado a verla mientras está en cartelera, puedan disfrutarla después. La haremos disponible con énfasis en Colombia pero abierta para Latinoamérica y en el caso de Jinetes del Paraíso, disponible en el mundo”, señala la empresaria.



Sostiene que a, partir de ahora, el cine va a funcionar de una manera diferente. “Consideramos que hasta que no se tenga una vacuna o tratamiento efectivo disponible contra la Covid-19 y teniendo en cuenta las disposiciones del Gobierno Nacional, las salas de cine implementarán medidas de bioseguridad para que los espectadores tengan la confianza de regresar.



“Pasarán varios meses para llegar a los niveles de asistencia de antes, pero confiamos en que los espectadores puedan volver a disfrutar del privilegio de ver una buena película en pantalla de cine tradicional”, agregó. De acuerdo con McAllister, los usuarios seguramente continuarán consumiendo en casa el cine que no alcanzarán a ver en las pantallas grandes, y otra oferta variada.



Respecto al futuro inmediato de la distribución del cine independiente, la gerente de Cinemax considera que, a corto plazo, las ventanas de exhibición cambiarán para que el público escoja entre ver el estreno de una película en cine o verla en menor tiempo en una plataforma selectiva o a la carta como lo ofrecerá CineplayMAX.



“No podemos seguir perdiéndonos grandes producciones por la cantidad de películas que estarán en fila para entrar en las salas y durar 1 o 2 semanas. Esta crisis mundial nos deja la enseñanza de que tenemos que adaptarnos para disfrutar lo que más nos gusta en cualquier lugar y hora. Estamos trabajando intensamente para ofrecer la mejor alternativa de estrenos online con solo darle play en www.CineplayMAX.com”. Cineplex: www.cineplex.com.co/cineplay/, Mowies: www.mowies.com, Cine Colombia: www.cineco plus e Idartes, www.cinematecabogota.com.co.



Jaime Heredia Pérez

Especial para Portafolio