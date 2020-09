Citigroup será el primer gran banco de EE. UU. dirigido por una mujer 

Citigroup anunció este jueves que Jane Fraser será su próxima consejera delegada, convirtiéndose en la primera mujer que estará al frente de uno de los grandes bancos estadounidenses.



En un comunicado, la entidad adelantó que su principal ejecutivo, Michael Corbat, se retirará en febrero y su puesto será ocupado por Fraser, que es actualmente presidenta y jefa de banca minorista a nivel global. "He trabajado con Jane durante muchos años y estoy orgulloso de que me suceda. Con su liderazgo, experiencia y valores, sé que será una excelente CEO", señaló Corbat en la nota.



Fraser, de 53 años, lleva 16 trabajando para Citigroup y se había convertido en la mano derecha de Corbat, con un ascenso el año pasado que la situaba como una de las favoritas para sucederle. Anteriormente, entre 2015 y 2019, había sido la consejera delegada del banco para Latinoamérica y antes había sido la responsable para banca minorista en Estados Unidos, tras ocupar varios puestos dentro de la entidad.



Antes de llegar a Citigroup, Fraser había trabajado en Goldman Sachs en Londres y en la firma española Asesores Bursátiles en Madrid. En el comunicado, Fraser destacó la sólida situación de Citigroup y se mostró comprometida a "construir un banco mejor y mejorar sus retornos", invirtiendo en infraestructuras, gestión de riesgos y controles para garantizar que la entidad opera de forma adecuada. "Creemos que Jane es la persona adecuada para construir sobre lo hecho por Mike y llevar a Citi al nuevo nivel", señaló el presidente de la junta, John Dugan.



Citigroup es actualmente el cuarto banco estadounidense por volumen de activos, tras JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, entidades que nunca han tenido a una mujer al frente.



Según destacan los analistas, Citigroup ha conseguido estabilizar su situación durante la gestión de Corbat, que asumió el puesto de consejero delegado en 2012. En lo que va de año, las acciones del banco han caído un 36%, afectadas como las de otras entidades por la pandemia del coronavirus, pero han registrado un alza del 38 % desde la llegada de Corbat, ligeramente por debajo de sus competidores.





EFE