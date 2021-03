Claro devuelve golpe a Wom en la lucha por el mercado móvil colombiano

América Móvil SAB, del multimillonario Carlos Slim, no va a retroceder en la lucha publicitaria por el mercado móvil de Colombia. El miércoles, la marca Claro de la compañía subió videos a Twitter en los que parecía burlarse de una pequeña empresa emergente, Wom, que está estableciendo servicios en el país.



(Lea: Wom busca dar un golpe en un mercado vital para Carlos Slim)

Si bien no nombró a ninguna compañía en especifico, Claro parecía responder directamente a las criticas publicitarias de Wom, alardeando de su tamaño en el país y agregando que "lo demás es puro humo".



(Lea: Claro implementó interconexión con Wom)



Uno de los videos parecía burlarse del excéntrico director ejecutivo de Wom, Chris Bannister, con un actor que se toma selfies y hace un gesto de cuernos con la mano.



"Desde hace meses te están diciendo que mereces más", se lee en una leyenda mientras una cortina de humo purpura se desata frente al actor, el color distintivo de Wom. "Pero hasta ahora no has visto ni noticias".



Los videos fueron eliminados posteriormente de la cuenta de Twitter @ClaroColombia. Un portavoz de la compañía no hizo comentarios inmediatos. A pesar de que Wom aun no ha hecho su lanzamiento, ha utilizado tácticas atrevidas contra Claro, el líder del mercado.



En un lanzamiento en medios el año pasado, llegó a representar a Claro y a otros competidores como matones de escuela. Analistas dicen que Wom representa una amenaza, después de que su compañía hermana se convirtiera rápidamente en un éxito en Chile en los últimos cinco años.



Las marcas Wom están respaldadas por la misma firma de capital privado europea, Novator Partners LLP. Wom no respondió a un mensaje en busca de comentarios.



Colombia es un mercado clave para América Movil, con sede en México, un gigante regional de las telecomunicaciones que ayudó a convertir a Slim en la persona más rica de América Latina, con un patrimonio neto de US$54.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.



En una conferencia telefónica con analistas el mes pasado, el director ejecutivo de América Móvil, Daniel Hajj, dijo sobre el desafío Wom que "estamos preparados para competir, ya que competimos en otros lugares con nuevos competidores".



Bloomberg