‘Las reglas deben promover la inversión en el país’: Claro

Ad portas de que se desarrolle la subasta 5G en el país, el sector de las telecomunicaciones sigue a la expectativa. Empresas como Claro han señalado que si bien están listos, esperan que las reglas de juego sean claras y transparentes para todos los participantes.

Carlos Zenteno, presidente de la compañía, habló sobre cómo se preparan para la subasta, pese a las medidas que se les han impuesto al ser declarados por las autoridades operador dominante en el mercado de servicios móviles.



¿Cómo viene la empresa?



Si bien ha sido un año de bastantes retos, la compañía ha venido muy bien y continuamos creciendo en el mercado, tanto en nuestros servicios fijos como en servicios móviles. Esperamos cerrar el año con buenas cifras, tanto en el número de clientes como en la rentabilidad.



En la parte de conectividad venimos muy bien, ya que hemos logrado conectar a más de 30 nuevos municipios este año con cobertura de fibra óptica, eso no hace parte de las obligaciones, lo hacemos porque queremos tener una Colombia mejor y más conectada, ese ha sido nuestro compromiso durante estos 29 años. Asimismo, hemos llegado a poblaciones a nuevas, a comunidades rurales y a poblaciones más pequeñas, de unos 30.000 a 40.000 habitantes, con fibra óptica.



¿Cómo han venido sorteando los retos del sector?



Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para optimizar nuestros costos y gastos. Nosotros hemos sido una empresa responsable a lo largo de estos años y cuidamos mucho nuestros procesos. Sin duda, nos ha afectado la inflación, nos ha pegado la fluctuación del dólar, ya que nosotros importamos muchos equipos, y también las tasas de interés.



¿Cómo ven la alianza de Telefónica y Tigo?



Creo que dada la situación que han atravesado los operadores, esta alternativa está muy enfocada en lograr mayores eficiencias, lo que está bien. Lo que nosotros hemos insistido es que es necesario que se cumplan todas las recomendaciones que dio la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cuanto a mantener la red funcionando de manera integrada, pero que sus operaciones comerciales estén separadas, sin duda esto da un poco de suspicacias.



Esperamos que cumplan con los requisitos para que no se presente ninguna situación en el mercado. Frente al concepto de redes integrales, hemos sido muy insistentes en que esto debería abrirse al mercado para que otras compañías del sector también puedan utilizarlas.



¿Cómo preparan para la subasta del espectro?



Lo más importante es que todos los operadores tengamos las mismas oportunidades, a lo largo de este camino hemos hecho todas las observaciones necesarias. Para nosotros es muy importante que las reglas sean claras y transparentes para que se promueva la inversión en Colombia. Desde Claro estamos listos para ir a la licitación el próximo 20 de diciembre. Nosotros vamos a pujar tanto por 5G como 4G. Sin embargo, no podemos dejar de lado los topes de espectro, ya que en la licitación pasada (2019) adquirimos varios bloques para 4G.



Si bien por ahora lo que tenemos son los conceptos, las pruebas y todo lo relacionado a las políticas públicas, esperamos que los consumidores puedan disfrutar de los beneficios del 5G.

¿Cuáles son las soluciones 5G que ofrecerán?



En los últimos años, tras varios pilotos, hemos presentado algunas soluciones para nuestros clientes y de hecho ya hemos probado algunas de ellas. Hoy día esas soluciones han estado enfocadas en aplicaciones industriales. Por ejemplo, manejar un robot de manera remota, gracias al 5G. Este tipo de soluciones pueden ser aplicables para el sector manufacturero. Asimismo, hemos avanzado en aplicaciones para la telemedicina y para ciudades inteligentes. La llegada del 5G abrirá grandes oportunidades.

5G iStock

¿Cómo han evaluado el tema de la dominancia?



Claro no es una compañía dominante, Claro es la compañía preferida por los colombianos y lo hemos ganado a pulso, a través de las inversiones. No estamos de acuerdo con ese título de operador “dominante”.



Si los otros operadores no han decidido ir a otras poblaciones más pequeñas y usan la red de Claro en poblaciones apartadas, son decisiones empresariales. Nosotros venimos invirtiendo en Colombia desde hace 29 años. Las personas que conocen nuestra compañía, desde que era Comcel, saben que invertir en el país ha sido nuestra política de trabajo, pienso que tanto los usuarios como las empresas reconocen el esfuerzo. Yo diría que más allá de hablar de dominancia, debemos hablar sobre el trabajo que se debe hacer para seguir conectando a más colombianos.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio