La respuesta de Claro a la SIC tras multa por publicidad engañosa

Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionara a Claro por una aparente publicidad engañosa en la cual se hacía promoción de un plan de 21 gigas de internet por tres meses, la empresa rápidamente respondió a la penalización emitida por el organismo de vigilancia.

Mediante un comunicado, Claro mencionó que no ha sido comunicada sobre la sanción de manera formal, agregando que apelará la decisión tomada por la SIC.



De igual manera, la empresa aseguró que siempre ha brindado atención precisa y "transparente" a todos sus usuarios.



"Frente a lo señalado por la entidad por presunta publicidad engañosa, Claro reitera que

toda la información se encuentra disponible en los términos y condiciones de cada uno de los servicios ofertados por la compañía y que actúa de manera transparente con sus clientes", mencionó Claro.



Según la SIC, se "determinó que el engaño o la confusión se comprobó ante la falta de claridad en la información entregada en la publicidad, pues el uso del servicio de WhatsApp se ofreció de manera ilimitada, pero solo para algunos eventos de baja calidad, sin informar a los usuarios cuáles eran esos eventos, y que las videollamadas podrían generar cargos o cobros adicionales o en su defecto podría no estar disponibles en dicha promoción".



Hasta el momento, no se ha informado desde la SIC sobre cuál será el proceder de este proceso, en el cual Claro fue sancionada con una multa de 730'800.000 pesos.



PORTAFOLIO