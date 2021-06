Claves para llevar a su organización hacia la transformación digital

A raíz de la llegada del COVID-19 el mundo se ha visto impactado en diversas formas, lo cual ha llevado a las organizaciones a tener que revisar sus modelos de negocio e incluso a reinventarse en algunos casos, sin embargo, esto también ha representado una gran oportunidad para varios sectores productivos del país, quienes han evolucionado hacia una nueva realidad en la que hoy más que nunca lo que predomina es lo digital.



Según la Encuesta de Transformación Digital de la ANDI, previo a la llegada del COVID-19, el 63,5% de las compañías en Colombia se encontraban implementado una estrategia de transformación digital y tras la llegada de la pandemia el 66,5% de estos negocios tuvo que realizar inversiones para adelantar estos procesos de digitalización.



Este contexto que viven actualmente las organizaciones en el país responde a una nueva realidad que se ve reflejada en la manera como ahora las personas llevan a cabo su día a día, desde las compras en el supermercado hasta las citas médicas.



Sobre esto, la Federación de Aseguradores Colombianos evidenciaron que las ventas en línea presentaron un crecimiento del 12% semanal con 1 de cada 5 usuarios debutando como compradores online, la telemedicina reportó incrementos por encima del 192% y tres de cada cuatro operaciones bancarias se empezaron a realizar de manera digital.



En definitiva, en una era post COVID las organizaciones necesitarán llevar a cabo una transformación digital si desean conectar con sus clientes y poder sobrevivir.



Por esto y buscando ayudar a las compañías en Colombia con deseos de acelerar sus procesos de digitalización, Esteban Urrea, CEO de Vertical Partners, fondo de inversión de riesgo del grupo empresarial Leonisa, compartió 5 claves que toda empresa debe tener en cuenta si desea llevar su operación hacia la transformación digital de manera efectiva:



1. Mentalidad innovadora: a través de la innovación, las organizaciones transforman su forma de trabajar para entregar productos y servicios de calidad en tiempos efectivos. Para esto hay que adoptar una mentalidad innovadora, esto significa estar dispuesto a tomar riesgos y a no ver los errores como fracasos, hay que aprender diariamente y entrenarse constantemente, así se desarrollan nuevas habilidades y se prepara el terreno para llegar al cumplimiento de metas y logros.



2. Resiliencia: La resiliencia ofrece la posibilidad de asumir los cambios como un proceso de adaptación y no como amenazas, por esto los procesos de digitalización deben estar orientados hacia la resiliencia. Por ejemplo, aquellas compañías que hoy por hoy hacen uso del aprendizaje automático para identificar los comportamientos cambiantes de sus clientes.



3. Experiencia de usuario: la tecnología aumentó y facilitó la interacción entre las empresas y sus clientes, por esto las compañías que disponen de canales digitales al servicio y la participación de sus clientes tienen una gran reputación. Estas soluciones de atención al usuario deben ser personalizadas y simples de usar. Ejemplo de esto, las extensiones de navegación que le permiten a los usuarios comparar automáticamente precios mientras compran en línea.



4. La estrategia debe guiar la inversión en tecnología: las organizaciones maduras digitalmente combinan la planificación estratégica y el presupuesto para tecnología. Es vital tener un mapa de ruta de transformación digital, cada empresa genera datos de clientes, proveedores e, incluso, los mismos empleados desarrollan información, se debe invertir en tecnología que soporte, almacene y de seguimiento a estos datos. Así se tendrá un entendimiento mayor del mercado y sus necesidades.



5. La transformación digital es un viaje que nunca termina: la digitalización no es algo que se acabe, es un proceso constante. La incertidumbre y el cambio son inevitables y la tecnología trabaja precisamente de la mano de estos dos elementos. En el momento en que las organizaciones alinean sus prioridades digitales con los objetivos estratégicos de la compañía, aseguran su futuro en un mundo incierto.