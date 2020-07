Claves para mantener motivados a empleados que hacen trabajo en casa

En trabajo en casa debido a la coyuntura actual ha generado diferentes desafíos para que las compañías puedan mantener a los equipos motivados y de esta manera continúen desempeñando sus laborales de manera correcta.



Por eso, Procter & Gamble (P&G) entrega algunas recomendaciones que pueden tener en cuenta las empresas para mejorar la relación y el bienestar interno de los colaboradores en medio de la pandemia.



Los líderes o jefes, el factor más importante pues de ellos depende directamente que los equipos de trabajo estén realmente motivados. Para esto es necesario capacitarlos o entregarles herramientas que les ayuden a inspirar, motivar, comunicar y ser más empáticos debido a la situación actual.



La comunicación debe ser la base en momentos de incertidumbre. Esta es una de las herramientas más importantes. Las compañías deben mantener al tanto a sus empleados sobre lo qué está pasando con el negocio, reduciendo los temores que puedan surgir y los estados de ansiedad que puedan tener los colaboradores en tiempos de incertidumbre.



Asimismo, la comunicación les permite a los líderes establecer un vínculo de confianza, y para esto es importante no solo conversar sobre trabajo, sino también indagar cómo está la vida personal, lo que le permitirá identificar más fácil situaciones que puedan estar afectando al equipo y así tomar los correctivos necesarios.



La búsqueda del bienestar debe ser constante. Trabajar desde la casa ha hecho más complejo encontrar un equilibrio entre la vida laboral y personal, porque se ha vuelto más difícil hacer las pausas para desconectarse del trabajo.



Además de atender temas de trabajo, también se deben realizar tareas del hogar, por lo que promover actividades adicionales es clave, como capacitaciones en manejo del tiempo, hacer más efectivas las presentaciones o aquellas que estén relacionadas con actividad física, alimentación saludable, meditación, entre otras. Lo que permitirá a los trabajadores contar con alternativas que los ayuden a buscar un balance para mantenerse sanos física y mentalmente.



Todas las áreas deben estar involucradas debido a que mantener a los equipos motivados no solo depende del área de recursos humanos. Esta debe partir desde el nivel más alto de la organización pero manejarse de manera transversal en donde toda la compañía sea consiente sobre este tema y sea promovido por cada uno de los empleados.



Crear grupos de apoyo en los que los líderes de los equipos puedan tocar temas que estén sucediendo con las personas que tienen a cargo ya sean laborales o personales para que puedan ser discutidos y así encontrar soluciones o alternativas de apoyo buscando no afectar la productividad de la compañía.



Identificar correctamente cuando algo no va bien. La falta de motivación de un trabajador se puede ver evidenciada por el desempeño laboral encontrando que no es el mismo de cuando estaba en la oficina. Así mismo, el tema médico es clave ya que cuando las personas están desmotivadas o tienen problemas tienden a enfermarse, por lo que se debe revisar con el área correspondiente de la compañía este tipo de situaciones.



Buscar ayuda externa. Si la compañía no cuenta con recursos para implementar diferentes acciones o actividades que aporten a mantener a los equipos motivados en la distancia, puede recurrir a la ARL quien podrá acompañarlo en este proceso entregándole algunas herramientas. Así mismo, puede indagar las habilidades y conocimientos de los integrantes de los equipos y que estos puedan compartirlas con los demás integrantes en temas de clases de cocina, meditación, decoración, entre otras.



Al respecto, Daniel Ellenberg, Director de Recursos Humanos de P&G para la región pacífico: Colombia, Chile y Perú, señala que uno de los desafíos más grandes para mantener los equipos motivados en medio de la coyuntura actual es mantener el engagement, la conexión o compromiso de los empleados con la empresa trabajando desde casa.



"Por lo que las compañías debemos buscar promover que la gente pueda tener mayor bienestar en su hogar, buscando diferentes alternativas que nos lleven a eso, en donde los líderes de equipos y la comunicación deben ser claves y transversales en este aspecto”, expresó