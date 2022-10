Clientes de NEU tienen un ahorro del 9,4 % en su consumo de energía

Uno de los modelos de negocio de electricidad es la comercialización digital de energía, que consiste en que las personas eligen la empresa que les vende energía. NEU Energy es una de las compañías que lo ofrece en Colombia y además brinda retroalimentación a los consumidores para que tengan consumos eficientes y bajen el valor de sus facturas.



Juan Esteban Hincapié, CEO de la empresa, señaló que actualmente el promedio de disminución es de 9,4%.

¿Qué hace una compañía que es comercializadora digital de energía?



NEU es un comercializador digital. Tenemos base en Colombia e involucramos tecnología y datos al sector de la energía de forma que termine beneficiando el usuario final. Con eso el usuario puede tener una energía más económica, un mejor servicio y puede aportar a la sostenibilidad desde su rol como consumidor.



¿Cómo se da este tema de sostenibilidad?



Tenemos tres pilares importantes en ese sentido y es que para llegar a emisiones netas cero (que es uno de nuestros objetivos) a 2050, la primera es eficiencia energética, que es cómo producimos más sin consumir más. Nosotros les ayudamos a las empresas que sean más eficientes en que tengan mejor intensidad energética. Número dos, nuestro objetivo es ayudar a que se desarrollen más proyectos de energía limpia.



Lo que hacemos es que vamos y compramos proyectos de energía solar para venderles a nuestros usuarios y cuando no podemos, compramos certificados de energías. La tercera es que dentro del portafolio no solo vendemos la energía, sino que entendemos al usuario y lo ayudamos a tomar mejores decisiones enfocadas a electrificar su consumo.



En términos de eficiencia, ¿qué ahorros pueden generar?



En promedio todos tienen una reducción de 9,4%. Tenemos 2.000 usuarios que ya están generando esos ahorros, ya no son números proyectados. Tenemos un equipo especializado en eficiencia energética que hace consultoría a nuestros usuarios.

¿Cuánta energía están comprando?



Tenemos una demanda de 24 gigavatios hora mes (GWh/mes). Es un dato considerable, que es equivalente en energía solar a unos 200 megavatios pico (MWp).



¿Cuánto de esa energía es renovable?



En este momento 70% ya es renovable no convencional, es decir, hidráulica, eólica o solar y el otro 30% lo estamos compensando con los certificados de energía.



Participaron en la subasta del año pasado, ¿cómo les fue?



No salimos de adjudicados, porque los precios estuvieron altos. Pusimos un techo por debajo de lo que de lo que se adjudicó en la subasta. Salimos adjudicados por el mecanismo complementario, pero es un pedazo más pequeño.



¿Cuál ha sido la variación en los precios de venta de su energía?



Hay un contexto de precios muy altos, el IPP ha subido mucho y los precios están indexados. Lo que hicimos fue contratar el último el segundo semestre. Tuvimos unos meses no tan competitivos, pero ahora que vienen los meses altos, ya estamos cubiertos. Los precios altos fueron para todo el mundo, pero no es algo que podamos cambiar porque así está diseñado el mercado.



¿Esos usuarios son del mercado regulado o no regulado?



Esas cifras de 2.000 usuarios la tenemos por regulado y vamos a entrar al mercado no regulado también.



¿Cuál ha sido su expansión en el país y en la región?



Tenemos clientes en todas las regiones del país, ahora tenemos una cartera muy consolidada en Colombia. Ahora también tenemos operación en Brasil, esperamos pronto tener la licencia de comercializadores y empezar a vender energía este año.

En Chile también estamos haciendo operaciones, todavía no como comercializador, sino más con la tecnología y los datos.



¿Cuál es la participación de mercado de Colombia y de los otros mercados?



El próximo año, si todo va bien, Brasil puede empezar a tomar una porción entre el 20% y el 30% Chile por lo menos el 10%, Colombia sería cerca de 60%.



¿Qué inversión ha requerido su expansión?



Vamos a hacer una ronda, con esta lo que vamos a alcanzar es el punto de equilibrio y ser una compañía sostenible. Con esa ronda de inversión vamos a hacer una inyección mucho más fuerte en Brasil para consolidarnos.



¿En este momento son rentables?



Ya tenemos utilidad bruta positiva y esperamos que el primer trimestre de 2023 seamos rentable.



¿Han analizado otros países para expandirse?



En Panamá hacemos algunas cosas, lo que pasa es que es muy pequeña la operación, pero lo estamos mirando con atención porque probablemente venga un cambio en la regulación.



También hay un tema en Centroamérica, que vamos a lanzar. Estamos haciendo una alianza para hacer una noticia interesante en Guatemala, El Salvador y Honduras.



¿Cuál es su objetivo en términos de venta de energía?



Queremos llegar a 2023 a 55 GWh/mes, para ya consolidarnos como el segundo comercializador puro en Colombia.

Daniela Morales Soler