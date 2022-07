‘Los clientes quieren pedir directo a restaurantes’

La empresa chilena Justo continúa presentando nuevas alternativas en el país, con el fin de que los restaurantes puedan impulsar sus ventas, a través de sus propias páginas web o aplicaciones. En entrevista con Portafolio, Rodrigo Segal, fundador y CEO nueva alternativa para atender las llamas de los restaurantes.de la compañía, habló de cómo han venido creciendo el mercado local y de su nueva alternativa para atender las llamas de los restaurantes.



¿Cuál es el balance de su operación en el país?



El balance que puedo realizar es muy positivo. Nosotros operamos en Chile, Perú, Ecuador, México, Costa Rica y Colombia y vemos cómo están creciendo los mercados. Hoy para Justo, Colombia es el país que más crece. Y lo que hemos notado es que los consumidores hoy prefieren pedir directamente a los restaurantes, lo que ha impulsado las ventas de muchos locales.



¿Cuántos restaurantes vienen trabajando con Justo en el país?



Nosotros llegamos al país a mediados del 2021, y ya contamos con 1.500 aliados en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.



¿Cuántos repartidores tienen?



En Colombia contamos con una flota de más de 6.000 repartidores y hemos despachado cerca de 150.000 órdenes. De hecho, en lo que va del año reportamos nuestro primer récord de entregas, al alcanzar los 1.200 pedidos en tan solo un día.



¿Qué servicios nuevos han empezado a incluir?



Contamos con el servicio de desarrollo de sitios web y de aplicaciones; la vitrina Pide Get Justo, que es una plazoleta virtual en la que están disponibles todos nuestros restaurantes aliados y recientemente presentamos el servicio: Justo Commander.



¿Cómo funciona Pide Get Justo?



El usuario podrá ingresar a la página web pide.getjusto.com y colocar la dirección a la que desea recibir el pedido. Una vez la plataforma localiza la ubicación, el cliente encontrará todas las opciones disponibles en su ciudad. Seguido de esto, deberá seleccionar la alternativa que quiera y, dependiendo del restaurante, podrá ordenar directamente con la marca o Justo procesará la orden y la despachará.



No solo seguimos apostando al crecimiento de nuestros aliados, sino que también ofrecemos a los consumidores un lugar en el que pueden encontrar toda la variedad gastronómica que buscan, al alcance de un clic.



¿De qué se trata esta nueva alternativa llamada commander?



Se enfoca en una modalidad de Call Center, es decir que nosotros nos encargamos también de recibir las llamadas de los pedidos.



Asimismo, nuestro sistema se encarga de analiza patrones de compra, orientar a los operadores para dar recomendaciones, entrega datos de las ventas telefónicas y lo mejor es que genera enlaces de pago para que los clientes puedan pagar a través del medio de pago que prefieran.



¿Cómo han visto la reactivación del sector?



Vemos que los consumidores prefieren salir y comer en los restaurantes y si hemos notado que han bajado un poco los domicilios. Sin embargo, hoy la tendencia muestra que los consumidores quieren ordenar directo a los restaurantes, no quieren intermediarios.



¿Esperan seguir invirtiendo en el país?



Sí. Seguiremos apostando por este país y por potencializar a los restaurantes en su transformación digital. Además, esperamos poder duplicar o triplicar la cifra de aliados en Colombia.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO