Clorox: 'duplicar ventas en línea de toallitas desinfectantes'

Si bien hay un levantamiento del uso del tapabocas en espacios al aire libre, lo cual puede significar que se está llegando a una “normalidad”, empresas como Clorox consideran que los hábitos de limpieza y desinfección, adquiridos durante la pandemia, permanecerán en la vida cotidiana.



En entrevista con Portafolio, Santiago Córdoba, country manager de Clorox Colombia, habló sobre cómo le ha ido a la compañía y de la nueva línea de negocio que esperan fortalecer en el país.



¿Cuál es el balance que puede realizar en estos últimos meses de pandemia?

A nivel general, la empresa ha reportado buenos resultados en ventas. El 2020 y el 2021 fueron años de profundos cambios que llevaron a la compañía a crecer más y a innovar. Además reafirmamos nuestro compromiso con la salud pública, que desde la fundación de la empresa ha sido muy importante, teniendo en cuenta que somos una empresa de salud y bienestar.



A nivel global podemos hablar de crecimientos a doble dígito en los dos últimos años. Debo destacar que en el 2020 reportamos incrementos en trimestres por encima del 20%. En Colombia fue algo parecido, evidenciamos un alza importante. Ahora estamos viendo una nivelación, pero somos conscientes que hay hábitos, como desinfectar por fuera de los hogares o estar protegidos cuando se va en el transporte público, que llegaron para quedarse.



En Colombia ¿cómo vieron esa tendencia de crecimiento en la categoría del hogar y de cuidado personal?

En lo que tiene que ver con aseo del hogar, la categoría que incluye los blanqueadores, llegó a su pico histórico. Y digamos que esos hábitos de limpieza siguen presentes en los colombianos porque la categoría está en niveles por encima de lo reportado en 2019.

Por su parte, en cuidado personal sí vimos una afectación durante la pandemia porque las personas al no estar saliendo de sus casas no la consumieron. No obstante, con la reactivación hemos visto un alza.



¿Qué productos viene liderando el portafolio de la compañía?



Sin duda, el Clorox sigue siendo el producto estrella en los hogares colombianos, seguido del Límpido. En el canal moderno manejamos estas dos marcas y somos líderes. Hemos reforzado ese liderazgo durante el periodo de la pandemia. Por su parte, tenemos participación de mercado en autoservicios por encima de los 30 puntos.



¿Qué innovación viene trabajando la marca? y ¿Cómo ha cambiado el consumidor?

Tenemos un portafolio lleno de innovación para los consumidores. La compañía no ha parado sus esfuerzos en investigación y desarrollo. Ahora, a nivel global tenemos un portafolio de productos enfocados en la practicidad que buscan los clientes. Asimismo, nos estamos enfocando en la sustentabilidad, que es algo que la empresa ha venido trabajando fuertemente. Tenemos unos objetivos muy ambiciosos en lo que tiene que ver con la reducción de la huella de carbono.



Sin duda, los consumidores han cambiado mucho y buscan productos que sean más eficaces a la hora de usarlos, pero que al mismo tiempo cuiden al medio ambiente. Hemos venido trabajando en eso, y la muestra está en que recientemente lanzamos las toallitas desinfectantes compostables en los Estados Unidos.



¿Cómo se encuentra esa línea de negocios de toallitas en el país?

Hemos llegado con las toallitas desinfectantes a muchos países, por ejemplo, en los Estados Unidos es una de las categorías más grandes y la que tiene mucha proyección. En otros países, como el caso de Colombia, si bien la categoría es pequeña, las expectativas es duplicar las ventas de toallitas desinfectantes en los próximos años. Sin duda es una de las avenidas de crecimiento que vemos dentro de la compañía, porque sabemos que el consumidor también quiere sentirse protegido cuando está por fuera de su casa.



¿De qué se trata la alianza con Movistar Arena?

Nosotros hemos venido firmando alianzas con empresas para que los ciudadanos puedan encontrar en ciertos espacios cotidianos nuestros productos. La alianza con Movistar Arena es precisamente eso, que las personas cuando vayan a los eventos puedan encontrarde toallitas desinfectantes Clorox y sentirse protegidos de estar en ese espacio.



¿Se vendrán incrementos en los precios de los productos?

Es difícil decir cuánto van a aumentar los productos con esta inflación en el país y en la región, pero estamos tratando de reducir eso que el consumidor no quiere pagar. Pero como empresa sabemos lo importante que es contar con productos que tengan una versatilidad como es el caso de nuestro blanqueador.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO