'Actualmente, más niñas participan en las academias de fútbol'

Archivo particular

Tras una remodelación en sus instalaciones, que contó con una inversión superior a los US$20.000, el Club Deportivo Juventus Academy busca acercar aún más al talento colombiano con la marca.



Juan Manuel Bedoya, director general y presidente del Club Deportivo Juventus Academy en el país, que está bajo la licencia del proyecto internacional Juventus Academy, habló sobre la reactivación de la academia deportiva y de sus planes de fortalecer el fútbol femenino.



¿Cómo se ha venido reactivando la academia?



Nosotros como gremio no nos vimos tan afectados como otros sectores económicos, ya que se lideraron acciones y se adoptaron protocolos en medio de la pandemia que fueron aplicados en la última semana de octubre de 2020.



Si bien durante el primer semestre de 2021 se vio un regreso por parte de niños, niñas y jóvenes a nuestra academia, el 45% de los antiguos inscritos no regresaron. No obstante, a finales del año pasado y en el primer trimestre de 2022 hemos logrado una recuperación del 100%, un hecho muy importante para nosotros.



¿Desde hace cuánto opera la academia en el país?



El proyecto Juventus Academy a nivel internacional es una línea de negocio que viene impulsando el equipo italiano la Juventus, desde su área de marketing y licencias internacionales. Al día de hoy ha tenido la oportunidad de tener un impacto positivo en más de 32 países. En Bogotá la academia está desde 2016 y ya llevamos 6 años operando, lo que nos ha permitido formar más de 1.000 jugadores, hoy contamos con 250 jugadores activos.

Juan Manuel Bedoya, director general y presidente del Club Deportivo Juventus Academy en el país. Archivo particular

¿De ese total, cuánto corresponde a niños y cuántos a niñas?



Desde el 2019 venimos haciendo una campaña muy importante para la promoción y el fomento del fútbol femenino en el país, si bien la pandemia afectó un poco nuestros planes, ya que veníamos impulsando 60 becas, hemos retomado ese trabajo. Y vamos muy bien. Hoy en día nuestra academia está compuesta por un 85% niños y un 15% niñas, además de las 17 categorías que tenemos, dos son de fútbol femenino.



¿Cómo han venido impulsando categorías de fútbol femenino?



Somos hinchas y promotores del fútbol femenino y hechos como la misma Copa América Femenina han activado ese interés entre las niñas y adolescentes a disfrutar del fútbol. Hoy vemos mayor afinidad y motivación por parte de las niñas a participar en las academias de fútbol. Esto, sin dada, se ha empezado a evidenciar desde edades muy tempranas, incluso hemos hoy tenemos niñas de entre cuatro y cinco años hasta los 20 años participando en nuestras categorías.



¿Desde qué edad los niños y niñas pueden participar?



Desde tres años. Tenemos una etapa de inducción que va desde los tres hasta los cinco años y que llega hasta los 20 años, en un proyecto de alto rendimiento, que nos permite buscar alternativas para que el talento pueda acceder a becas universitarias, tanto a nivel local como internacional.



¿Cómo es el proyecto de las becas?



Actualmente tenemos un convenio que se está empezado a promocionar con la Universidad Sergio Arboleda. A nivel internacional estamos trabajando con una firma que se llama Sport Legends, que tiene su sede en Cali, y lo que hace está firma es hacerle un seguimiento a aquellos jugadores que estén interesados en ser promovidos en los Estados Unidos. Es muy importante contar con el apoyo de los padres en este proceso. Cabe destacar que esta empresa ha promovido 80 talentos que están actualmente en Estados Unidos.



¿De qué se trata su nuevo centro de experiencia?



Parte de nuestra responsabilidad, por ser una licencia internacional, es que tanto los niños, niñas, jóvenes, padres de familia y futuros clientes tengan la oportunidad de sentirse cerca a nuestra marca. En la casa matriz del equipo en Italia contamos con un centro integral, tanto administrativo, como deportivo y de experiencia, en donde está el estadio, el museo, la tienda de productos, el área medica, zonas administrativa y el complejo deportivo. Lo que nosotros hemos hecho es trasladar esa experiencia a nuestra sede en Bogotá.



¿Qué se pueden encontrar al visitar el centro?



Contamos con una sala corporativa que integra un área multimedia en donde los visitantes pueden disfrutar de partidos, tenemos una muestra museo en donde se han expuesto los trofeos de los mejores torneos de la Juventus, Además, contamos con un área que exhibe las camisas autografiada por los jugadores más representativos.

Las nuevas instalaciones

La sede del Club Deportivo de la Juventus Academy en Bogotá cuenta con nueve canchas de fútbol 11, una cancha de espacio reducido y nuevas instalaciones, que incluyen áreas administrativa y para el disfrute de experiencias con la marca. Asimismo, se espera que esta sede se convierta en la “casa” de la primera versión de la Juventus Academy America's Cup 2022. Este torneo espera recibir en Colombia equipos provenientes de Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Brasil, Argentina y Chile, países donde se desarrolla el proyecto internacional de la Juventus, además de la invitación especial de la Juventus Scuola Calcio desde Italia.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio