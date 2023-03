Coca-Cola Femsa y Solística innovan en los empaques: así serán

La compañía Coca-Cola Femsa y el integrador de soluciones logísticas llamado Solística sacaron adelante y de manera conjunta un proceso para desarrollar los empaques promocionales de los jugos y las gaseosas de una manera más eficiente y amigable con el ambiente, en diferentes frentes de la producción y la comercialización.



La estrategia también ha permitido el mayor uso y aprovechamiento de materiales más amigables con el ambiente.



Diana David, gerente de almacenaje en Solística Colombia, explica en qué consistió el trabajo con la multinacional que, de paso, se ha traducido en una mayor productividad para atender los mercados.



El proceso que antes era manual avanza hacia otras mejoras y, aunque comprende semiautomatización, no ha implicado menos demanda de personal. Por el contrario, ha generado trabajos más calificados.



¿Qué hace Solística?



Somos un operador logístico 3PL (logística tercerizada), trabajamos diferentes procesos de la cadena de abastecimiento con diversos clientes en almacenamiento, transporte y operaciones de valor agregado. A Coca-Cola Femsa le hacemos operaciones de transporte y de valor agregado o maquila.



¿En qué consiste el desarrollo?



El proceso de maquila inició en febrero del año pasado tras un trabajo que empezó en el 2020. En los supermercados hay ofertas y promociones de Coca-Cola. Lo que se hizo fue una modernización del proceso de empaque secundario que es el que se utiliza para la presentación y exhibición de las ofertas en los supermercados y tiendas. Eso abarca los productos PET y Tetra, en lo que tiene que ver con Jugos del Valle y Citrux.



¿Cuál es la novedad?



Primero, se modernizó el tipo de embalaje y de material usado para hacer las ofertas. Antes se usaban unas cajillas que eran una especie de estuche que iban a una máquina de termoencogido.



Se usaba un material que está hecho de polietileno y de PVC que no era reciclable ni recuperable posterior a su utilización.



Lo que hicimos fue que desarrollamos en conjunto, en un trabajo colaborativo, con Coca-Cola Femsa y nuestros proveedores de materiales, la poliolefina, un material termoencogible que viene de la recuperación de otros polímeros y que posterior a su uso también tiene un alto porcentaje de recuperabilidad.



Esto significa que se trabaja con condiciones más amigables con el ambiente.



Está en el desarrollo el proceso para los productos en Tetra Pak, con lo cual vamos a ampliar la cobertura.



Además, permite el mejoramiento de la experiencia visual del consumidor final, al perfeccionar la impresión del arte en los productos; la reducción de la huella de carbono, y la optimización de costos, disminuyendo el uso de materiales secundarios.



¿Qué más cambió?



Este proceso era casi manual, pero desarrollamos conjuntamente una maquinaria industrial con dos connotaciones. Pusimos una de las líneas de maquila directamente adherida a la línea de envasado - en la planta de producción de Tocancipá, el clúster de bebidas más moderno de América Latina-. Una vez las botellas salen de ese proceso van directo a la maquila.



Antes, Coca-Cola Femsa tenía su planta de envasado, luego tenían que armar unos paquetes grandes de Coca-Cola, transportarlos hacia la zona donde estaban las maquilas, romper todo ese material de empaque y botarlo, con un desperdicio de material importante.



Con esto, además, se evita el transporte y, por otro lado, se aumenta al doble la productividad en el proceso. Este fue un cambio que permitió ahorros en eficiencia y materiales.



¿Cuál es el nivel de producción?



La maquila, como funcionaba antes tenía capacidad de hacer unas 30.000 o 40.000 ofertas diarias y ahora estamos en capacidad de hacer 80.000 ofertas diarias, con el mismo personal, unos 10 colaboradores.



Adicionalmente, esta maquila empezó hace un año con una capacidad de 1,3 millones de unidades mensuales y estamos llegando a 2 millones de unidades mensuales. Estamos trabajando para tener nuevos incrementos.



En el mismo espacio, en la misma planta se solventa una necesidad de mercado mucho más grande, lo cual muestra que se puede atender el crecimiento de la demanda.



¿Qué otros avances han tenido con estos cambios en la forma de empacar las promociones?



En conjunto con el área que hace el branding en Coca-Cola Femsa, logramos que el empaque tenga el material impreso, listo para la exhibición en el supermercado.

También se lograron avances en la presentación del producto en góndola, ya que es mucho más bonita y estable.



¿Y el empleo?



Trabajan 95 personas. En ese frente, lo que hicimos no fue quitar personas con esta automatización, sino hacer que las personas fueran más productivas, logramos que desarrollaran mejor el potencial, apoyados por las herramientas tecnológicas.

Mejora en el transporte

Al lado de la estrategia de empaque, Solística y Coca-Cola Femsa adquirieron una flota de tractocamiones alimentados con Gas Natural Vehicular. Espera reducir hasta en un 99% las emisiones de material particulado (PM2,5) y hasta en un 30% las emisiones de CO2.



La compra se suma a otras iniciativas de transporte eficiente que vienen desarrollando ambas compañías para garantizar la optimización y la transición a energías limpias en toda su cadena de suministro.



Para Jorge Bayona, CCO de Solística, la inversión ratifica el compromiso con la innovación y la reducción del impacto ambiental en su operación.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio