Colchón en caja, nueva apuesta comercial en Colombia

Archivo particular

La facilidad que representa guardar o transportar un colchón en una caja es una novedad de la empresa Americana de Colchones, que busca posicionar en el mercado bajo la marca Dream Box.



(Vea: Los CEO colombianos más presentes en las conversaciones digitales).

Según explicó la empresa, este tipo de producto está rodeado del mito de no satisfacer las necesidades de los usuarios, pero al investigar sobre esto en Colombia se encontró que esta presentación no es muy conocida, lo que impulsó al diseño de un colchón con estándares de calidad que garanticen su uso.



(Vea: Colombia, con el 30 % de empresas BIC del mundo).



“Son colchones prácticos a la hora de transportar, para ingresar al hogar ya no es necesario subirlos por exteriores o generar alguna modificación interna en la casa o apartamento. Adicional, su instalación es practica y sencilla”, explicó Karen Rodríguez, actual directora de marketing digital de Americana de Colchones.



(Vea: Las empresas del país están ausentes en las conversaciones sociales).

PORTAFOLIO