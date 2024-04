Colchones ElDorado apuesta por el negocio de los muebles

En los últimos cuatro años Colchones ElDorado ha logrado duplicar sus ventas de $40.000 millones a $80.000 millones y lo mismo ha logrado en términos de puntos de venta al pasar de 20 a 40.



Este resultado lo ha conseguido tras salir de un proceso de reorganización que culminó en el 2020.



Su gerente general, Martha Luz Gómez Núñez, explica que en medio de la coyuntura, la empresa mantiene el optimismo en el mercado y avanza con su nuevo portafolio de muebles que incluye camas, sillas y sofás. Planea la apertura de 10 nuevos locales y un crecimiento de 15%.



¿Cómo le ha ido a la empresa?



En el 2020 la compañía salió de la Ley 1116 - de reorganización- y de una crisis que tuvo la empresa por varios años.



En este tiempo nos tocó renovarnos y reinventarnos, haciendo muchas mejoras internas, fortaleciendo la maquinaria, mejorando el talento y tuvimos que hacer mucho desarrollo de producto para poder hacer cambios.



También nos enfocamos en un producto de alta calidad para lograr diferenciación en el mercado. Por ejemplo, los resortes son alemanes, más avanzados. También tenemos telas para dormir mejor.



También obtuvimos la licencia para Colombia de Sealy, la marca número uno de colchones en Estados Unidos.



Lo producimos localmente como ellos lo hacen. De ese tiempo para acá hemos pasado de 20 puntos de venta a 40.



¿Qué más han logrado?

Ampliamos el portafolio porque somos más que colchones y ahora producimos camas. Igualmente, estimamos que el 30% de un buen descanso, lo hace una almohada, entonces en este momento tenemos un menú de 15.



¿Cuánto representan los muebles en las ventas?



Son un 17% porque es un producto muy nuevo y apenas estamos en la etapa de lanzamiento.

También estamos aumentado la red de distribución a nivel nacional y lo más importante es el aumento de puntos de venta. Lo más importante es que estamos llegando a zonas donde antes no estábamos. Estamos en Pasto, Valledupar, Santa Marta. A pesar de las circunstancias del mercado nos estamos renovando.



¿Cuál es el plan este año?

Tenemos que completar 50 puntos de venta y continuar trayendo productos para ampliar el portafolio: camas y sillas reclinables y sofá-camas.



¿Dónde estarían los nuevos puntos?



La Costa. Debemos llegar a Barranquilla y Cartagena porque no estamos allá. Tenemos que llegar también a zonas como Neiva. Igualmente, esperamos ampliar la presencia en Bogotá y Medellín.



¿Cuál será la inversión en ese programa de expansión?



Martha Luz Gómez Núñez, gerente general de Colchones ElDorado Cortesía

Entre $1.000 millones a $1.5000 millones



¿Y cuánto espera crecer la compañía este año?

El año pasado el sector de muebles y colchones decreció un 8,3% y nosotros crecimos un 9%. Entonces este año en Colchones ElDorado estamos proyectando crecer un 15%.



Uno no puede entrar en el pesimismo. Si nosotros no hubiéramos decidido ampliar la red de distribución también nos hubiéramos sumado a la crisis que tuvo el sector.



Por eso como empresarios tenemos que seguir moviéndonos a pesar de las circunstancias.



¿Cree que la baja en las tasas de interés y la menor inflación animarán las ventas de bienes durables en los meses que vienen?

Claro, porque lo primero que la gente deja de comprar son muebles, nada más hay que mirar la afectación en vivienda.



Por eso nosotros nos centramos en el mercado de reposición porque el país no crece al ritmo que traía.

Esperamos que con la baja de tasas la gente se pueda financiar para que no siga bajando la venta de muebles y colchones.



¿Tienen planes de inversión en la parte productiva?

Sí, nosotros estamos renovando la maquinaria para estar actualizados en los productos que se ofrecen a los consumidores.



Generamos 300 empleos directos, porque los indirectos son muchísimos más.



¿Qué preocupaciones tiene como empresaria sobre el entorno para hacer negocios?

Colchones ElDorado lleva 67 años en el mercado nacional. Y sí es una lucha diaria lo que viene pasando en el Gobierno que no nos quieren ver como unos aliados en el sentido de que nosotros somos los que generamos empresa y damos empleo.



Simplemente tenemos que pensar como cuidarnos nosotros de lo que está pasando.



Nosotros esperamos cuidar los puestos de trabajo y no tener ninguna afectación porque de nosotros dependen muchas familia.



Por eso no queremos entrar en el pesimismo, seguimos creyendo en Colombia y seguimos creyendo que tiene un potencial a pesar de las circunstancias. Yo creo que tenemos que confiar en Dios y no en las circunstancias de lo que está pasando.



¿Qué deben hacer los empresarios en la coyuntura actual?

Los empresarios somos unos luchadores, pagamos impuestos y pagamos tantas obligaciones que nos han puesto. Cada vez tenemos una carga más fuerte.



Pero ahí está el emprendimiento y la importancia de que los empresarios trabajemos en perseverar a pesar de todo.



Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio