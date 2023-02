‘En Colombia vemos apetito por avanzar tecnológicamente’: Accenture

Pese al panorama desafiante que se vive en la región en materia macroeconómica, empresas como Accenture buscan seguir apostando por la transformación digital de las empresas. Lo anterior, lo señaló Rodolfo Eschenbach, presidente de Accenture para Brasil y América Latina.



(Lea: Latam Airlines Colombia entraría a la puja para adquirir a Viva).



De acuerdo con el ejecutivo, la compañía en los últimos años ha venido consolidando su operación, a través de soluciones que buscan llevar a las empresas a un siguiente nivel tecnológico. Asimismo, Eschenbach destacó que sectores como la banca y el energético presentan grandes avances en el campo digital.



¿Cómo ha venido creciendo la operación de la empresa en América Latina?



En los últimos años, hemos venido consolidando nuestra operación, gracias a un trabajo continuo y a una serie de adquisiciones que hemos hecho en la región. Si bien hay un panorama desafiante, tanto en el mundo como en América Latina, nuestro plan va enfocado en seguir creciendo e invirtiendo. En Colombia, por ejemplo, estamos reforzando nuestro compromiso con inversiones.



¿En el país, cómo miran los desafíos que trae la alta inflación y la subida del dólar ?



Pese a la incertidumbre que se vive, seguirán nuestros planes en este país. Nosotros pensamos que es un gran momento para invertir.



Nuestro compromiso con Colombia es a largo plazo. De hecho estamos muy felices con el crecimiento que hemos evidenciado y proyectamos que tendremos un posicionamiento importante en los próximos años. Entre nuestros planes está adquirir otras empresas y consolidar grandes negocios con aliados tecnológicos.



(Además: En la transición, más que a renovables debe apuntarse al hidrógeno).



¿Están contemplando próximas adquisiciones en Colombia?



Estamos analizando esto en los frentes de tecnología, consultoría y sostenibilidad. No hay un plan fechado, pero sí estamos mirando muy atentamente el mercado. Normalmente, en Accenture adquirimos empresas cuando vemos capacidades complementarias a las nuestras.

¿En qué frentes han venido creciendo en América Latina y sobre todo en Colombia?



En América Latina hemos crecido en todos los temas de nube y contamos con grandes alianzas. Asimismo, hemos crecido en ciberseguridad y en algunas industrias como la banca, minería, energía y en el sector de retail.



Específicamente en Colombia vemos muchas oportunidades para crecer y por eso nuestro plan es seguir invirtiendo. Además, vemos un crecimiento en el en tema de ciberseguridad , en lo financiero y en los medios de pago.



Usted tiene una amplia experiencia trabajando en el mercado de Brasil, pero ¿cómo ve a Colombia en materia de transformación digital?



Puedo decir que existe un punto diferente y otro muy similar entre los dos países. El punto diferente es que en Brasil estamos mucho más acostumbrados a las crisis y a esas subidas y bajadas, hemos pasado por muchas cosas.



(Siga leyendo: La firma Aceros Cortados ve un buen comienzo de año para la industria).



Sin embargo en Colombia no están acostumbrados a ello, por lo que se siente un nerviosismo. En la parte de la semejanza quiero destacar que en Colombia las empresas se están preparando muy bien y quieren invertir en tecnología, claramente hoy buscan invertir de manera más responsable.



Entonces vemos ese apetito por avanzar tecnológicamente y eso es muy similar a lo que pasa en Brasil. Sin duda es un gran momento para seguir avanzando y no quedarnos quietos.

Ustedes vienen trabajando en todo lo relacionado al metaverso, ¿cómo ven el interés de las empresas en la región y en Colombia?



En el tema de metaverso tenemos una alianza global con Microsoft y vemos que ya ha empezado a despegar. Hoy día las personas y las empresas están entendiendo que es un mundo diferente en el que se pueden realizar grandes cosas. Yo pienso que en los próximos años va seguir avanzando todo lo relacionado al metaverso y nosotros seguiremos apostando por ello. De hecho venimos realizando pruebas con clientes importantes en Brasil.



¿Cree que ante la incertidumbre económica las empresas no van a querer invertir en el metaverso?



Ante este panorama podemos ver dos tipos de empresas: las que invierten y las que deciden no invertir por miedo. Sin embargo, creo que es un buen momento para seguir avanzando en materia de tecnología y seguir creciendo. Sin duda los momentos de crisis son grandes momentos de diferenciación. Hay que garantizar que los consumidores tengan una interacción diferentes con las marcas.



(Lea: Multinacional Saint-Gobain evalúa más adquisiciones en Colombia).



¿Cómo han visto todo lo relacionado a la inteligencia artificial y a herramientas que empiezan a penetrar en el mercado?



Todo lo que ha pasado con el ChatGPT es una muestra del avance que tiene la inteligencia artificial y no cabe duda de que el mundo seguirá cambiando. Nosotros venimos trabajando en IA con grupos globales y sabemos la importancia que esta tecnología puede tener dentro de las empresas, por ello abrimos un centro de excelencia para explicarle a nuestros clientes sobre este tipo de tecnologías.

JOHANA LORDUY

@JOHANALORDUY4