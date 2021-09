‘Colombia debe adaptar su comercio al mundo poscovid’

En el marco de la instalación del XXXIII Congreso Nacional de Exportadores: ‘Reinventando el presente y moldeando el futuro’, el presidente, Iván Duque, señaló cuál debe ser el norte del país para ampliar sus resultado en exportaciones tras la pandemia.



De acuerdo con Duque, el contexto actual es muestra de que el mundo está en un proceso de adaptación post-covid; “debemos garantizar una sinergia entre el estado, el sector privado, la logística exportadora para adaptarnos tan rápido que recuperemos los indicadores de exportación lo más pronto posible, salir de la pandemia va a implicar que se corrijan muchas distorsiones que hay en el mercado internacional de comercio exterior”, expuso.



El mandatario también se enfocó en los logros que se han tenido en la diversificación de la canasta exportadora con productos no minero energéticos y dijo que se buscará ampliar su impacto con los países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio.



“Hemos podido abrir mercados con determinación, tenemos más de 14 variedades de fruta que están llegando a diferentes partes del mundo, ampliamos el mercado de café y flores, hemos afianzado en la diplomacia, la intención es volver a los valores de exportaciones prepandemia lo antes posible, además vamos a ser capaces de atraer inversión y la llegada de nuevos jugadores a la Alianza del Pacífico y la llegada del país al Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC)”, dijo Duque.



Sobre las tareas pendientes, el presidente señaló que se debe trabajar más en los pequeños exportadores, buscar que esos comercio con oportunidades al exterior tengan un tratamiento diferenciado para hacer efectivas sus ventas.



Por su parte, Javier Diaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, expuso cómo el 2020 fue muy difícil, “con una caída del 6,8% de PIB como consecuencia del covid, la tasa de desempleo alcanzó el 15,9% en el 2020, las exportaciones terminaron con disminución 21,4 y 17,5% las importaciones”, dijo resaltando que la respuesta que dio el Gobierno a la crisis empieza a dar resultado, pues “en lo corrido del año la economía empieza a presentar una vigorosa recuperación, el caso del PIB en el segundo trimestre hay un crecimiento del 17,6% acumulando un crecimiento del 8,8% en el primer trimestre”, apuntó.



En el caso del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la ministra María Ximena Lombana Villalba, señaló que la meta a 2022 es alcanzar US$25.500 millones en exportaciones no minero energéticas (bienes más servicios).



Sobre la estrategia de importación de exportadores liderada por ProColombia “ya tiene el acompañamiento de 49 proyectos de inversión con negocios por 976 millones de dólares y se han incluido 1.043 firmas de las cuáles se han contactado 863 y se está trabajando con 162 empresas de las cuales 61 han hecho anuncios de inversión en el país”, dijo Lombana.



Diaz señaló que en el tema de tecnología resulta fundamental la trazabilidad de las mercancías, para darle confianza a los compradores del exterior de que Colombia es un país seguro, con sus cargamentos y agregó que se debe incorporar en el costo del flete terrestre SICE-TAC en las eficiencias, para también lograra que haya menores costos en el transporte de las mercancías al interior del país.