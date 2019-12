Colombia ya es el tercer mercado para Lenovo en Latinoamérica

Gaspar Fernández-Concha, gerente de Lenovo para América Latina, a excepción de Brasil, asegura que Colombia es un mercado cada vez más especializado y con conocimiento de la tecnología, lo que impulsa ventas de computadores, tabletas y servicios cada vez más avanzados.



¿Cómo le ha ido a Lenovo financieramente en la región este año?



Los números son favorables a pesar de los problemas en la región. La tecnología en la está calando mucho más para trabajar, transacciones, etc.. Hay una demanda muy buena por computadoras. Crecemos a un 7% pero la meta es llegar al 10%.



¿Y para el año entrante?



Vemos la misma dinámica, las perspectivas son buenas si se comienzan a hacer negocios de gobierno en México y Argentina, por ejemplo.



¿Y Colombia?



Siempre ha sido un país extraordinario para nosotros. Las compañías colombianas son muy internacionales y están en varios países de la región. Hay muy buenas perspectivas porque siempre ha sido un país abierto a las inversiones y negocios.



Aquí tenemos tres segmentos: el consumidor final, las pymes y el corporativo que son bien fuertes. El mercado corporativo es mejor que en cualquier otro país. El de pymes lo cubrimos con distribuidores.



Colombia es el segundo país más grande para Lenovo en América Latina después de México (exceptuando a Brasil), sobrepasando a Argentina y Chile. Aquí somos segundos con el 25% del mercado de PCs y primeros con el de tabletas con el 36% del mercado.



¿Qué novedades piensan traer al país?



Tenemos una solución de realidad aumentada que ya la estamos vendiendo en el país. Con los canales hemos hecho soluciones como, por ejemplo, les ponemos gafas a niños que tienen cáncer y resisten mejor los tratamientos. Los aplicativos se centran en la diversión para que no sufran. Así mismo las clínicas se vuelven más eficientes.



También tenemos soluciones de comunicaciones unificadas para crear la oficina inteligente.



Por último, vamos a traer una computadora PC que la abre y es una sola pantalla, con un teclado en la misma pantalla que se puede usar como pantalla ‘touch’ y no hay nada que la divida.



Nosotros tenemos computadoras para todo tipo de gente: los que quieren trabajar touch, diseño, ver películas, consumo de diversión, modelos diferentes que se acercan mucho más a lo que las nuevas generaciones están pidiendo. Nuestra idea es que el cliente se vuelva más eficiente con la computadora y lo ayude a progresar.



¿Qué diferencia al consumidor colombiano del resto de América Latina?



El mercado colombiano se acelera en el tema de gaming y el consumidor conoce mucho más de tecnología. Aquí ya no se vende tanto la computadora de entrada (que es la más sencilla) sino que la gente ya conoce de computación y va pidiendo otras más avanzadas. La gente va poco a poco a otro nivel y más conocimiento de la tecnología.



¿Van a abrir tiendas directas?



No es necesario porque tenemos una amplitud de canales de distribuidores grandes, medianos y pequeños. Nosotros nos desempeñamos mejor poniendo nuestros productos en el retailer y con eventos. Además tenemos una página web donde vendemos los productos directamente.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co