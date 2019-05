‘Colombia, entre los cinco países más sostenibles’

El Global Reporting Initiative (GRI), es el encargado de consolidar los estándares de reporte de sostenibilidad más usados del mundo.



Con el financiamiento del programa suizo de cooperación al desarrollo económico en Colombia se lanzó el programa de negocios competitivos para pyme de GRI, una iniciativa que busca motivarlas a comprometerse con el desarrollo de reportes de sostenibilidad y que con ello puedan identificar, medir, gestionar y comunicar sus aportes en esta materia.

El país es uno de los elegidos en Latinoamérica para ser parte del segundo programa en mención y la meta total de este es lograr trabajar con 500 empresas.



(Lea: Ser carbono cero, el reto de Alquería para el año 2030)



Timothy Mohin, director ejecutivo de GRI explicó cómo Colombia ha logrado estar entre los cinco primeros del mundo y cómo las empresas pueden trabajar en ese cambio de modelo.



¿Cómo ve el GRI a Colombia?



El país está entre las primeras cinco naciones más sostenibles bajo estos estándares que son usados por más del 70% de las compañías en el mundo. Eso es realmente impresionante, Colombia es de los mejores.



(Lea: Manejo inteligente de los residuos)



¿Qué tipo de compañías son las que tiene al país en esa calificación?



Esto tuvo un efecto dominó que inició en compañías grandes. Sin embargo, hemos visto que en los años recientes, se han añadido muchas más de las grandes proveedoras, hemos visto a las pyme y eso ha hecho que cada vez más la cifra aumente. El mayor crecimiento en los índices se ve en esas pequeñas empresas.



Estas prácticas se están volviendo una parte clave de la economía porque no se trata únicamente de salvar al mundo, sino de hacer de las empresas, compañías productivas y también de que estas entreguen información que necesitan los accionistas, inversionistas y dueños de los capitales. Acá estamos hablando del comercio mundial y como nosotros tenemos un sistema de informes financieros, también tenemos de sostenibilidad y ambientales. Eso es lo que hacemos en el GRI, damos estas herramientas para poner a las empresas en las mismas condiciones.



(Lea: Alimentos Polar y su apuesta por la protección del agua)



¿Qué es lo que debe cambiar una empresa para alcanzar buenos niveles de sostenibilidad?



Yo llevo trabajando 22 años en compañías, para mi lo más importante en una empresa es la cadena de suministro, porque se trata realmente de conocerla, así se puede saber cómo se hacen los productos, se publicitan y se venden. Así se ven las cosas realmente y el alcance, además se puede entender la sostenibilidad, no como un agregado para la firma o para lo que hace, sino como una parte esencial de su negocio.



Usted trabajó en empresas de tecnología en la gestión de estas iniciativas, ¿piensa que son las que mayor responsabilidad tienen?



Bueno, siendo franco, esto no es muy natural para estas empresas, ni para ningún tipo de compañía. Ellos piensan en los accionistas, en la rentabilidad, pero si miramos en un nivel más amplio esto es un componente esencial del negocio. Hay dos formas en las que una compañía llega a este tipo de informe.



La primera es a las malas, tal vez por presiones fuera de ellas, por un comprador o porque el mismo medio se lo impone. La otra forma es desde el corazón, donde el presidente de la compañía hace que esto sea una prioridad y en donde se involucra a todos los actores. Cualquiera que sea la forma que adopte la empresa, lo hará parte de esta tendencia.



Estos cambios no suceden rápido, ¿qué tipo de empleado se necesita en las empresas?



Esto no es algo que venga naturalmente, debemos tener a alguien que esté encargado, y esa persona tiene que poder trabajar con todos los departamentos, debe saber cómo funcionan las operaciones, cómo se hace el abastecimiento y debe ser un agente transversal.



Además, en las empresas también se debe tener a un líder de calidad, pero también uno de sostenibilidad y, entre ambos, la compañía recoge la información para hacer mejoras.



Esto deben ocurrir en todas las empresas de todos los sectores, ¿está pasando?



Si y debe ser así, todas las empresas deben hacerlo, esto no es responsabilidad o deber ser dedicado a un solo sector, si buscáramos cuál debe ser el más importante, sería muy difícil. Se podría decir que petróleo y gas por tener la mayor huella de carbono, pero hay compañías con problemas similares y cada una es diferente, debe hacer ese análisis dentro de su contexto.



¿Cuál es la característica más importante de las compañías que cumplen los estándares?



Hay tres valores que se deben cuidar: los clientes, la marca y los empleados. Muchas veces se ignora que los empleados se preocupan realmente por esto, y muchos trabajarían incluso por menos dinero si fueran una empresa sostenible.



Hay muchas discusiones sobre si debe haber un líder o no, y yo sí creo que es necesario, porque si todos son responsables, ninguno realmente lo es. Pienso que deben ser líderes en estos aspectos, mantenerse actualizados y destacar el desempeño de la empresa al respecto.



¿Cómo podría Colombia mantenerse en los primeros lugares?



Eso debe iniciar desde las pyme, yo he trabajado con las empresas grandes y puedo decir con conocimiento, que para la cadena de abastecimiento es muy importante la presión que ejercen los compradores, por eso tengo la certeza de que Colombia va a seguir ahí y podrá llegar más alto, hemos podido capacitar a muchas pyme, nuestro objetivo son 500, pero lo vamos a superar, incluso duplicar. Esto se debe pensar bajo los estándares financieros, si se quiere operar en Colombia, está bien. Pero si se quiere exportar o llegar a otros mercados debe tener un idioma común y eso es lo que proporcionamos.