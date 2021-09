Colombia es atractivo para el mercado de GLP

El Consejo Mundial de Energía ha definido al GLP (gas propano) como un combustible limpio y sostenible, ya que es aceptable, disponible, accesible y asequible, además de ser amigable con el medio ambiente.



(Colombianos pagarán 20% más por el cilindro de gas).

La afirmación es de James Rockall, director general de la Asociación Mundial del GLP (WLPGA, por sus siglas en inglés), quien en diálogo con Portafolio explicó como este combustible fósil y limpio tiene una alta oferta en Colombia ya que su uso se está extendiendo a otros usos, como el comercial e industrial.



(‘Alza en el precio internacional del GLP afecta la tarifa nacional’).



El líder gremial será uno de los invitados en el próximo Congreso de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova). “Colombia es un mercado de GLP exitoso, en crecimiento y con un gran potencial”, subrayó.



¿El GLP es un combustible ambientalmente sostenible?



El Consejo Mundial de Energía ha definido que el combustible para un futuro sostenible debe ser aceptable, disponible, accesible y asequible. Y en este contexto, el GLP puede ciertamente considerarse sostenible. Además de emitir un 50% menos de CO2 en comparación con el carbón, prácticamente no produce partículas contaminantes. Además, con la introducción del GLP renovable (BioGLP), las emisiones se pueden reducir en un 80%. Este combustible está disponible y accesible en virtud de ser un subproducto de la refinación de hidrocarburos y, ahora, de la producción de biocombustibles. Dada su portabilidad, el GLP es accesible para todos los consumidores, ya sea dentro o fuera de la red de suministro en áreas remotas.



¿Por qué su consumo se está extendiendo a otros usos fuera del residencial, comercial e industrial?



El GLP es un combustible excepcional. Sus mercados tradicionales, como el doméstico, se han centrado en su portabilidad y combustión limpia. Cada vez más, estas características se valoran en otros segmentos de uso final, en particular porque estos se ven sometidos a presiones regulatorias para reducir las emisiones de CO2.



En algunos mercados, la presencia de infraestructura para sectores doméstico o comercial pueden reducir las barreras de entrada al uso de GLP en otros segmentos como la generación de energía eléctrica o el transporte. En pocas palabras, este combustible limpio es una solución rentable para la reducción de emisiones a través de muchos segmentos de uso.



¿Cómo ve a Colombia en el uso de GLP, con respecto a otros países?



En 2006, la WLPGA apoyó activamente al gobierno colombiano en la regulación del GLP, particularmente en lo que respecta a la propiedad de cilindros y el uso de marca. Desde entonces, Colombia ha sido un foco de inversión extranjera directa en este sector, y como resultado, el mercado del GLP ha crecido de manera sostenible. La reciente inversión en AutoGLP y generación de energía eléctrica la podría convertir en uno de los líderes en el uso del combustible en la región.



¿El GLP es competitivo en comparación con el gas natural vehicular?



Hay varias razones. En primer lugar, el costo de su infraestructura es mucho más baja que el Gas Natural Comprimido (GNC) ya que el GLP se transporta y distribuye como líquido. Sus costos son comparables a los del suministro de combustibles líquidos, aunque los beneficios de uso son idénticos a los de un combustible gaseoso. Por ejemplo, el costo de instalar un tanque estándar, una bomba y un equipo de medición para AutoGLP junto con las instalaciones existentes de gasolina y diesel es aproximadamente un tercio del costo de instalar dispensadoras de GNC con la misma capacidad. Además, los costos de los vehículos con GNC pueden ser más altos debido a la necesidad de tanques de alta presión.



¿Por qué se está extendiendo el uso de GLP en motores náuticos?



Las regulaciones, como las que ahora impone la Organización Marítima Internacional (OMI), requieren que muchos empresas propietarias de buques reduzcan las emisiones de CO2 en sus operaciones. Y al revisar las diversas alternativas al fuel oil o al diésel, se encontró que el GLP es la solución más rentable y que no requiere desarrollo tecnológico para su comercialización. La disponibilidad de infraestructura de reabastecimiento del combustible en los puertos también es una consideración importante.



La realidad es que el GLP está disponible en todos los países y el costo del abastecimiento de NautiGLP en un puerto es mucho menor que, por ejemplo, el Gas Natural Licuado (GNL). Hasta la fecha, el mercado marítimo se está expandiendo rápidamente en el segmento de transporte de GLP, pero se espera que también se extienda al segmento de buques de carga y al de cruceros (buques de pasajeros).



¿Por qué las centrales termoeléctricas están apelando al uso del GLP?



El GLP produce emisiones más bajas de contaminantes en la generación eléctrica. Por ejemplo, en comparación con el diésel la reducción es del 30% en dióxido de nitrógeno, un 85% menos de emisiones de partículas, así como del 95% en óxidos de azufre. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero son menos del 25%. Con el desarrollo del GLP renovable (BioGLP), las emisiones de carbono decrecen en un 80% más en comparación con el GLP tradicional. Además, a medida que crece la generación de energía renovable, también lo hará la necesidad de generación de respaldo y aquí el GLP es el socio ideal para las energías renovables en todo el mundo.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio