‘Colombia es el país con la recuperación más rápida en Latam’

Con la reapertura de centros sociales, de entretenimiento, bares, restaurantes y hoteles, esto sumado a la eliminación de algunas restricciones de movilidad en los distintos países, las personas han decidido armar maletas y viajar a esos destinos que quedaron en la lista de espera a causa de la pandemia.



En entrevista con Portafolio Dirk Zandee, country manager de Viajes Falabella para la región Andina, contó la nueva tendencia de negocios, además de la apertura de nuevas tiendas en el país para brindarle al usuario una experiencia de punta a punta para planear su viaje.



¿Cómo ven a la región en este proceso de reactivación económica?



Lo que hemos visto en general en toda la región en este año es que los viajes se están recuperando de una manera muy importante, las personas quieren viajar. Aquí destaca Colombia que yo diría que es el país latinoamericano con más la recuperación más rápida, los indicadores de turismo del país están sobre el 2019, hay más frecuencia de agencias aéreas, hay más movimiento turístico y ocupación de hoteles. En ese sentido, Colombia va a la cabeza en este sector en la región, lo cual impulsa a varias economías locales relacionadas al turismo.



Es el primer junio que las personas tienen muchas menos restricciones, ¿cuáles son esas tendencias de viajes ahora?



El cliente está buscando más experiencias, de esta manera ahora predominan los espectáculos, por ello se agotan muy rápido las entradas, ir a restaurantes y viajar más.

Con los viajes, las personas desean retomar esos anhelos antes de la pandemia, de conocer lugares, de visitar amigos, familiares, y es lo que está apalancando en este momento la industria turística.



¿Cuáles son las experiencias que predominan para estas vacaciones?



Al principio lo que veíamos era que las personas deseaban salir del encierro en general, y eso podía ser tanto salir a la playa que te da esa libertad, hasta ir a ver la naturaleza, sobre todo la tendencia era de lugares amplios.



Ahora, estamos viendo que se están repitiendo los patrones que venían de antes de pandemia. Por ejemplo, el turismo de sol y playa en este momento es el preferido, sobre todo también porque son los destinos que menos restricciones han tenido versus Europa que estuvo muy restringido. Las playas de Colombia, de México y República Dominicana, son destinos lideran esta dinámica.



¿Cómo ven el turismo doméstico en el país?



El turismo domestico dentro de Colombia tuvo un crecimiento muy bien, ha sido muy importante. Y es interesante aclarar que esta dinámica se presentó ante la incertidumbre sobre viajar fuera del país, de los contagios, de la cuarentena en otro país, de las pruebas, perder el viaje, más días de hotel. Eso reflejó una mayor búsqueda de destinos locales.



¿Cuáles son los destinos más buscados en la región?



En general en Colombia, las personas buscan ingresar a las playas tradicionales: Santa Marta, Cartagena y San Andrés. En los destinos internacionales, Estados Unidos encabeza la lista, en lugares como Miami y New York.



Ultimamente, también está en auge esa tendencia de viajar a Europa que estaba muy contenida por la pandemia. Ahora se está recuperando muy fuerte, hay mucho interés de retomar circuitos en Europa en los que se recorren varias ciudades.



Hemos visto que circuitos de larga estadía, que eran menos demandados por costos, están siendo más demandados que antes. En la pospandemia, el cliente busca experiencias que en el pasado hubiese dicho ‘hagamos un viaje corto’, ahora es ‘hagamos ese viaje soñado porque no sabemos qué nos va a pasar el próximo año’.



Hablando de la compañía, ¿qué planes tienen este año?



Hemos realizado varias adquisiciones a nombre de Despegar en los dos últimos años. Aprovechamos durante la pandemia para obtener Viajes Fallabella en Colombia y BestDay en México, además de otras.



Con Viajes Falabella, la compramos en 2019, tuvimos en pandemia las tiendas cerradas, no podíamos abrir. De las personas que quedaron buscamos la manera de que atendieran al público desde su casa, ahí salimos bastante fortalecido porque hicimos negocios bastantes eficientes. De esa compra, este año vemos finalmente los resultados que esperábamos en ese momento.



¿Tienes planes de expansión? ¿Nuevas tiendas?



Por primera vez estamos inaugurando tiendas por fuera del ecosistema de Falabella. Ahora, estamos abriendo la primera tienda en la región, en el centro comercial Palatino en Bogotá, es el primero de seis, que se desarrollarán durante el segundo semestre. Algunas de estas tiendas serán en Medellín y en Villavicencio.



La inversión en el país es de US$450.000 para estas nuevas sedes.



¿Qué pueden encontrar en estos espacios los viajeros? ¿Desde cuándo podrán verlo?



Desde ya, y el próximo mes en Medellín. Además, en algunos Homecenter. Las personas que deseen planear sus vacaciones y necesiten una asesoría experta puede ir. Es una asesoría de punta a punta, desde que sale de su casa, tours, tiquetes, hoteles. Aquí podrá planear todo su viaje en un solo lugar.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUER

PORTAFOLIO