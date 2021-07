‘Colombia es una nación con mucho talento para el mundo’

Accenture, una consultora global que atiende unos 6.000 clientes, quienes representan el 75% de las empresas más grandes del listado de ‘Fortune 500’ y atiende a 91 organizaciones de las 100 más grandes del mundo, considera que su presencia en Colombia no es gratuita, su presidente, Marco Ribas no duda en afirmar que este es un mercado con mucho potencial.



¿Cómo es su negocio en Colombia?



Le puedo contar que es muy similar en su estructura al resto del mundo. Servimos a las mayores empresas de Colombia. Nos gustan las relaciones de largo plazo, así que de nuestros 100 mayores clientes, 97 son vínculos que tenemos hace más de 10 años.

En nuestra compañía tenemos más de 1.200 personas y operamos las cuatro áreas de negocio como en el resto del mundo, servicios de estrategia, consultoría digital, tecnología y operaciones.



Ustedes también hacen BPO…



Sí, hacemos operaciones inteligentes con BPO, aplicando tecnología, automatizando con los clientes. En Latinoamérica son más de 500.000 personas, y en esa división, hay más de 30.000 en Colombia.



¿Qué hacen en Medellín?



Hace año y medio abrimos en Medellín un laboratorio de innovación, lo denominamos Nanolab y trae a Colombia aplicaciones de soluciones reales a problemas de los clientes. Hace encuesta pura, trabaja de la mano de los clientes, buscando soluciones aplicables a sus problemas, usa mucha tecnología.



Cada vez son más de servicios…



En el primer trimestre de este año compramos Pollux, una firma que ofrece soluciones que optimizan los procesos de fabricación y logística. La compañía diseña, elabora e implementa líneas de montaje totalmente funcionales que incluyen robots, entre otro tipo de hardware y software de control. Pollux también ofrece soluciones de inspección analítica visual, vehículos de guiado automático (AGV) y robots móviles autónomos (AMR) para operar en plantas y almacenes.



¿Son fuertes en publicidad digital?



Tenemos la mayor agencia de publicidad digital del mundo, Accenture Interactive, operamos con más de 70 data center y está basada en analítica. Esta es un área de creación con más de ocho leones Cannes y 800 premios de publicidad en el mundo.



¿Qué hace diferente su estrategia?



El cliente quiere más, ahí nosotros actuamos fuertemente en el entorno de experiencia, por un diseño de estudio. Nosotros conectamos las ciencias humanas y sociales, puesto que gran parte de las organizaciones diseñan sus productos desde adentro hacia afuera. Pero pocas veces vemos una firma ir de afuera hacia adentro, como la persona quiere el producto.



Ayudamos a los clientes a adaptarlos a la realidad mirando trazos sociales desde la persona, cómo el ser humano quiere experimentar ese servicio o producto, y el cliente descubre que hay marcas que lo hacen sentir único.



¿Por qué se clasifican como empresa ética y responsable?



Son dos cosas: uno es ética propiamente dicha: somos una empresa reconocida por eso. Hacemos negocios de manera honesta y legal, pero eso es una parte pequeña. Nosotros no nos quedamos ahí, y lo expandimos, tenemos valores clave. Y se expandió a negocios responsables, como parte del servicio, sabemos cómo los usuarios se pueden sentir engañados.



Entramos a detalles de cómo para lograr un objetivo se redujo el personal de un área de una compañía. Luego ser responsable como compañía es cómo actuamos, cómo en nuestros proyectos de servicios y de impacto - sea o no intencional- impactamos a otras personas.



Si va haber impacto, debemos preparar el entorno; así que primero es reentrenamiento y aprovechar a la gente en otras áreas. Todo esto conecta con los clientes, buscamos y trabajamos en ello con una mirada de construcción sostenible de largo plazo.



La robotización va a dejar muchos empleos en el camino…



Todo cambio grande en la historia creo incertidumbre en el mundo. Cuando se vive el cambio como hoy, es un momento difícil, porque parte del conocimiento que era básico va a ser poco requerido en la próxima etapa, de la misma forma que salen actividades se crean nuevas.



Hoy aparecen profesiones que requieren gente capacitada. Esta revolución, si salimos bien, nos va a permitir conectar y usar los seres humanos para hacer cosas únicas, la empatía, el socializar. Hoy en Colombia, tenemos un mercado súper demandante de capacitaciones tecnológicas. Nosotros como Accenture tenemos más de 200 puestos disponibles siempre.



La buena noticia es que la gente se puede reentrenar de forma más rápida, y formamos miles de jóvenes en el país no solo para nosotros sino para otras empresas, el reto es formación de capital humano que requiere el mundo futuro, que es diferente.



¿Pero eso no es peligroso?



Lo miro positivamente, cuando uno mira que la característica más importante del latinoamericano y del colombiano es la creatividad, ve que las posibilidades y las nuevas formas de empleos es lo que tenemos de sobra en la región.