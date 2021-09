Colombia estudia aprobar el cannabis medicinal  veterinario

El Gobierno colombiano tiene en proceso de estudio la aprobación de cinco solicitudes de registro para productos medicinales y cosméticos veterinarios, que pueden ser jabones, champús y perfumes, a base de cannabis.



Así lo expresó a Efe la directora técnica de inocuidad e insumos veterinarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Aura María Pulido, quien explicó que están en proceso de aprobación cinco solicitudes de registro para productos medicinales y cosméticos.

"Cuatro son para productos cosméticos que podrían ser champús, jabones, crema dental, perfumes, etc., y una para un producto medicinal terapéutico", dijo Pulido, quien asiste a la ExpoCannaBiz Business Conference, que se desarrolla en Cartagena de Indias.



Pulido detalló que el medicamento está enfocado en controlar el dolor y la ansiedad en las mascotas y recordó que el Gobierno expidió un decreto con el cual autoriza la exportación de la flor seca de cannabis con fines medicinales, con lo que también se abrió la "oportunidad para la elaboración de productos y alimentos veterinarios a base de cannabis".



CANNABIS MEDICINAL VETERINARIO



La funcionaria explicó que hay dos opciones para producir medicamentos a base de cannabis, una es que sean los medicamentos que tengan un destino comercial, es decir que se van a poder expender en un almacén veterinario y que se rigen bajo la misma normatividad que rige para el registro de cualquier medicamento veterinario.



La otra es la elaboración de preparaciones magistrales veterinarias que consisten en un "medicamento que se prepara sobre pedido o una receta de un médico veterinario que es exclusiva para un animal específico y para una situación clínica específica".



Afirmó que si bien la preparación magistral "no se utiliza para animales de producción porque son grandes cantidades de animales", si son una alternativa para empezar a hacer el uso del cannabis medicinal.



Colombia tiene las normas que permiten el registro de establecimientos o empresas que hagan preparaciones magistrales lo cual va a servir "para que vayamos aprendiendo cómo funcionan, ajustando dosis y avanzando en temas que requieren mayor soporte técnico científico", dijo Pulido.



OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO



Según Pulido "esta es una oportunidad muy grande porque este mercado de las mascotas es gigante y crece todos los días". Señaló que las empresas dedicadas al cannabis "ya hicieron la etapa del cultivo, de la producción de semillas, ya están en la producción de la materia prima ahora tienen que seguir adelante con la transformación que es el valor agregado".



Estimó que el próximo año ya podrían estar en el mercado legal colombiano productos veterinarios a base de cannabis.



Destacó que el cannabis medicinal "es una alternativa para controlar el dolor en los animales, para controlar la epilepsia y ahora que las mascotas se han vuelto parte de la familia, pues no solo se va a impactar el bienestar de los animales sino también el de las personas que conviven con ellos".



Todos los alimentos, medicamentos y productos cosméticos elaborados a base de cannabis para uso veterinario son elaborados con cannabis no psicoactivo.



EFE