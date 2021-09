Colombia, ‘hub’ de servicios de Credicorp Capital

Varios planes tiene Credicorp Capital en Colombia. Uno de ellos es fijar en el país un centro de servicios compartidos para Chile, Perú, Panamá y Colombia.



(Lea: Credicorp Capital lanzará fondo de deuda privada en pesos en el país)



Igualmente, espera empezar a operar el año entrante su Compañía de Financiamiento Comercial, al tiempo tiene expectativas de lanzar un segundo fondo de deuda de infraestructura, de la mano de Sura IM. Así lo revela Eduardo Montero, gerente general de Credicorp Capital.



(Lea: PIB de Colombia sería de 8 % en 2021, según Credicorp Capital)

¿Cómo les ha ido?



El 2020 fue un año particular. Para Credicorp Capital fue bastante bueno en términos generales como compañía y vamos a estar cerca del 90% de lo que nos planteamos como cierre de utilidad neta.



Además, decidimos mantener y seguir adelante con todos los proyectos estratégicos que teníamos.



El 2021 arranca con más entusiasmo gracias a que empiezan las vacunaciones y a que las ayudas fiscales y monetarias de los países continuaron. Además, la confianza del consumidor, que es lo que moviliza muchas veces las economías, también registró niveles más altos y eso generó un envión importante.



¿Cuáles han sido los resultados?



En la primera parte del año hemos tenido resultados importantes, con crecimientos de doble dígito en ingresos con corte a junio con respecto al 2020, y ligeramente por encima de lo que tuvimos en el 2019.



En la segunda mitad del año, y estoy hablando del mundo, ha habido una ligera desaceleración porque el ritmo de vacunación ha caído un poco, la variante Delta ha aparecido y eso ha influido un poquito en la confianza de los consumidores.



Sin embargo, en nuestro caso en particular seguimos avanzando a un buen ritmo. Tenemos la ventaja de estar presente en cinco países con cinco líneas de negocio.

Estamos por encima de los pronósticos que nos planteamos inicialmente y entre los negocios que están caminando bastante bien son, en primer lugar, el negocio de Asset Manegement o de gestión de activos.



¿Qué están haciendo en Colombia?



Inmoval, el principal fondo inmobiliario que tenemos en la región, ha venido creciendo este año. En segundo lugar, tenemos un fondo de aproximadamente US$100 millones de deuda privada en Perú y estamos con la expectativa de lanzar un fondo en Colombia de alrededor de un billón de pesos antes de que termine al año.



Y también tenemos expectativas importantes de lanzar, un segundo fondo de deuda de infraestructura, de la mano de nuestro socio, Sura Investment Management (Sura IM). Entonces tenemos bastante actividad, vemos que hay bastante espacio.



¿Qué más hacen para fortalecerse en el país?

​

Apostamos mucho por Colombia y hay dos ejemplos importantes. Uno de ellos es que estamos en proceso de constituir la Corporación Financiera en Colombia, es un trámite que ya iniciamos con la Superintendencia Financiera y estimamos que podríamos estar operando a mediados del año 2022.



Tenemos una cartera muy importante de clientes corporativos a los cuales ya les damos servicios y creemos la Corporación Financiera. Es un paso más que nos va a permitir traer soluciones a los clientes que hoy ya tenemos.



¿Y el otro ejemplo?



Nos embarcamos hace un par de años en transformar nuestro modelo operativo y tecnológico. En Colombia tenemos un centro de servicios compartidos que administra buena parte de los procesos, si no son todos de Perú y la expectativa es que los procesos operativos y de finanzas de Chile y de Panamá, también se centralicen allí.



Ese es un paso muy importante y la idea es que esté en el primer trimestre del 2022. En todo este cambio es muy importante para la compañía decir que en los próximos tres años hemos empezado a invertir alrededor de US$40 millones. Lo que queremos es tener una compañía moderna.



¿Cómo avanzan en lo digital?



Ya en Perú, una persona natural se puede hacer cliente de nuestra casa de Bolsa de manera digital ciento por ciento, con reconocimiento fácil, con procedimiento de seguridad, y hoy estamos desplegando ese mismo proyecto en Colombia y esperamos tener el proceso listo en el primer trimestre del 2022.



El gran objetivo de nuestra compañía, probablemente para el 2023, es que todos los procesos de incorporación como clientes a una de nuestras compañías se haga de manera digital, estamos encaminados en esa dirección.



¿Cómo está el clima de atracción de capitales hacia Colombia?



Las perspectivas para Colombia, para la segunda mitad del año, y para el año que vienen lucen bastante bien.



Nosotros proyectamos un crecimiento del Producto Interno Bruto de 8% para este 2021, y de más de 3% para el 2022. Colombia ha avanzado muy bien en el proceso de la vacunación.



Y también, por otro lado, la confianza del consumidor está en niveles bastante altos, lo cual nos lleva a que haya bastante interés por el país. A nosotros como compañía, Colombia nos entusiasma porque tiene unas instituciones sólidas.



Es normal que en todos nuestros países cuando exista algún proceso electoral cercano se retraigan un poco las inversiones y exista un poco más de lentitud en la toma de definiciones, pero yo creo que hay bastante tiempo para que eso se aclare y todo siga avanzando.



Nosotros estamos muy comprometidos con el país, e incluso, con ganas de hacer más cosas. Si se encuentran alternativas interesantes al precio correcto, nosotros estamos ciertamente interesados también.



Estamos muy contentos con los resultados en Colombia y, en resumen seguimos apostando a través de la Corporación Financiera, estamos creando el centro de servicios compartidos y estamos abiertos a seguir viendo oportunidades.