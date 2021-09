Colombia inauguró su pabellón en Expo Dubái

Colombia tendrá hasta el 31 marzo del 2022 un pabellón en Expo Dubái, en el que podrá hacer promoción de las exportaciones, inversión extranjera directa y turismo, con la intención de reactivar la economía del país. Se esperan cerca de 8 mil visitantes diarios para un total de 1,5 millones, en los 182 días del evento.



“Tendremos una agenda cultural, de cooperación y de negocios robusta durante los seis meses para generar negocios entre los empresarios colombianos con compañías emiratíes y de otros mercados, con semanas temáticas dedicadas a sectores estratégicos para la reactivación económica como la inversión extranjera, el turismo, moda, agroalimentos, industrias creativas, entre otros. Por ejemplo, del 7 al 11 de noviembre tendremos uno de nuestros eventos comerciales más importantes, que será la Macrorrueda de Negocios en la que esperamos cerca de 3.400 citas de negocios entre 200 empresarios colombianos de 18 departamentos y 125 compradores de 20 países de Europa, Asia, África y América”, explicó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



La meta del país es tener un impacto directo reflejado en el crecimiento de las exportaciones no minero energéticas con Emiratos Árabes Unidos para alcanzar US $32 millones para el año 2022 y US $130 millones para el 2030; atraer dos nuevos proyectos de inversión por US $65 millones; y la generación de un nuevo vuelo directo o code sharing con aerolíneas de esta región para mejorar la conectividad y aumentar el número de turistas a Colombia.



Además, la participación colombiana hace parte de una Visión 2030 diseñada entre el país y los Emiratos Árabes Unidos que tiene el propósito de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos mercados con metas claras como alcanzar un US $1.000 en comercio entre las dos naciones; fortalecer la conectividad aérea y marítima para pasajeros y carga; atraer mega inversiones en infraestructura turística, energía renovable, tecnología y agroindustria; desarrollar una estrategia conjunta para convertir a Colombia en aliado estratégico en Latinoamérica para la seguridad alimentaria de Emiratos Árabes Unidos y Medio Oriente; y crear un consejo empresarial binacional.



El país tiene además de una fuerte comitiva empresarial y agenda de negocios, la exhibición de la escultura “Mujer Reclinada”, una de las obras más reconocidas del artista Fernando Botero que estará expuesta durante los seis meses de este evento. La figura de tres metros de largo por casi dos metros de altura viajó desde Hong Kong, en donde estuvo exhibida desde 2018 en el icónico Hotel Península de cinco estrellas de la ciudad china, hasta Dubái, en donde se instaló a las afueras del Pabellón de Colombia en un espacio diseñado exclusivamente para la obra llamado “El Jardín de Botero”.



El pabellón también cuenta con herramientas para facilitar los negocios como el B2B market place capítulo Expo Dubái; un catálogo digital gratuito, con la oferta exportable para esta parte del mundo, y, el documento cómo hacer negocios; una guía digital con información que incluye la información más importante sobre aspectos culturales, logísticos y de mercado.



Por otro lado, ProColombia junto con INNpulsa, y las demás entidades vinculadas a la participación de Colombia, y con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está convocando empresas colombianas para que se presenten a “Scale2Dubai”, un proyecto legado de la Expo y el cual se proyecta como el Silicon Valley de Medio Oriente. Este ofrecerá 2.000 puestos de trabajo durante dos años para empresas de todo el mundo, permisos de operación y acompañamiento del gobierno emiratí para la búsqueda de recursos que permitan escalar los proyectos que se instalen en este espacio.



Además la agenda semanal estará dedicada a sectores estratégicos como flores, café, cacao, cárnicos, frutas, moda, industrias creativas y turismo, entre otras:

Por ejemplo del 4 al 10 de noviembre, se realizará la Semana de las Flores, el 5 de noviembre el Colombian National Day, del 7 al 11 de noviembre se realizará la Macrorrueda Colombia en Dubái: Abriendo puertas para la reactivación, del 11 al 18 de noviembre, la semana de la Moda: Moda más allá del vestuario. Del 11 al 18 de noviembre.



Para iniciar el 2022, se planea que la semana del Turismo: Colombia, destino de talla mundial se realice del 9 al 15 de enero y en febrero sea el mes del Agro colombiano. Para finalizar del 23 al 25 de marzo se planea la semana de la Inversión en el marco del Global Business Forum Latinoamérica.



