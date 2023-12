En Bogotá, Skechers llega a 5.000 tiendas a nivel global

Después de mucho insistir, Skechers logró un espacio en el centro comercial Unicentro en Bogotá y con este punto la marca de zapatos llegó a las 5.000 tiendas a nivel global. Cristian Donghi, country manager de Skechers Colombia, Chile y Perú, habla de la importancia del mercado nacional.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo)

¿Cómo les ha ido?



El balance es positivo. Colombia está entre los mercados con mayor potencial de crecimiento en Latinoamérica, no solo por su población sino por el reconocimiento de marca muy grande y porque nuestros productos son ampliamente aceptados. Tenemos el desafío de seguir creciendo.



¿Cuál es la importancia del local en Unicentro?



Ha sido un sueño estar ahí y logramos esta ubicación. Abrimos un local muy lindo que tiene línea de accesorios y ropa. Igualmente, abrimos otra en el Mall Viva Envigado. Así sumamos 25 en el país. Estamos en otras ciudades como Cali, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Tunja.



(Lea más: Surge otra plataforma para capacitar emprendedores)



¿Cuántas tiendas proyectan en el país?



Nos gustaría anunciar que queremos tener tantas en un tiempo determinado, pero nos encontramos con la realidad: conseguir los espacios adecuados. Nos gusta ir a buenos locales dentro de buenos centros comerciales. Y para conseguir eso nos toca tener paciencia. Habiendo dicho eso, para el 2024 tenemos acuerdos para llegar a 35 o 40 locales.

¿Aceleran la expansión?



Eso es lo que tenemos en la mano, algunas tiendas están en construcción, Creemos que Colombia puede ser un mercado que puede estar sobre 50 locales.



¿Dependería de encontrar espacios?



Exacto, depende de cómo se va dando eso. Un centro comercial puede ser muy bueno pero la ubicación del local o el metraje no es el suficiente o es superior al que necesitamos, o la ubicación no se ajusta. Somos bien pacientes y no nos gusta abrir apurados. Por eso, personalmente, voy a Colombia y hago el trabajo de visitar ciudades. He ido a 20 municipios. Entonces tenemos un mapeo bien claro y si vemos las oportunidades las vamos tomando.



(Lea más: Skechers continúa su expansión en Colombia con la apertura de una nueva tienda)

¿Cómo analiza el menor consumo en el país?



En general, la desaceleración es un tema global. Pasó que durante la pandemia la gente tuvo muchos incentivos y creció el consumo como una burbuja, diría yo. Termina la pandemia y nos encontramos con dos realidades: menor poder adquisitivo real de las personas porque ya no están los incentivos y porque hay una inflación acelerada y eso coincide con un sobre stock de las marcas y los rubros.



Cuando esto último pasa hay descuentos fuertes, agresivos, más y las que no hacen tanto esto venden menos. Es algo que no ha sido fácil y que es muy desafiante.

Pero, igual, nuestra marca cuenta con un precio bastante razonable, con una relación precio calidad que, a mi juicio, es imbatible, y que dada la curva de crecimiento en la que nos encontramos ha hecho que el impacto en nuestra marca no sea muy grande.



Nueva tienda Skechers.

(Lea más: Cómo se dará el regreso de Divercity luego de dos años de su cierre)

¿Ha afectado el arancel para importar calzado?



Afecta pero es igual para todos. Con esta medida algo en lo que se debe trabajar es en la mezcla de producto y el diseño de una oferta un poco más económica.

Nuestra posición de precio siempre es un poco más abajo de las otras marcas, entonces nos sentimos un poco menos afectados.



¿Cómo han aprovechado la tendencia de incluir los tennis en ocasiones distintas a las deportivas?



La marca siempre ha sido familiar y de moda urbana. Ese ha sido el gran núcleo que tiene nuestra marca. De la mano del distribuidor anterior, Colombia conoció mucho la oferta deportiva de mujer pero no se le daba tanto énfasis a las líneas de niños, de hombre y otras cosas que no fueran zapatillas. Skechers tiene unas líneas de sandalias y de botas muy bonitas.



Y tiene una línea deportiva que está creciendo. En Europa ya se lanzó, pero en Colombia se hará el año entrante, una línea de fútbol. Igualmente se hacen colaboraciones con artistas que acercan al cliente con la moda.



No nos encasillamos con ser una marca de zapatillas deportivas. Nuestro llamado de marca es ser símbolo de tecnología y confort.



¿Cómo crecerán en ventas?

​

Como el año pasado, tendremos crecimiento a doble dígito, estamos en la curva ascendente, estamos abriendo más locales, por lo que estamos teniendo crecimientos muy interesantes.

(Más noticias: Starbucks tiene potencial para triplicar sus tiendas en el país)

¿Con el indicador de las mismas tiendas crecen?

​

Sí. Por mismas tiendas, tengo que decir que el mercado que más crece para nosotros es el colombiano.



¿Dentro de la región a su cargo cómo queda Colombia?



Chile es más grande pero ya la subsidiaria tiene 14 años. Tenemos 55 locales y un mercado más maduro y después está Colombia, creciendo muy bien. Esperamos que el país pase el mercado chileno.



¿Tienen ventas virtuales?



No todavía pero es uno de los proyectos que debería, no lo digo con certeza, consolidar el próximo año.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio